Claudia Sheinbaum crea 7 universidades en menos de 3 años

México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha logrado la creación de siete planteles universitarios en menos de tres años como parte del Instituto de Estudios Superiores ‘Rosario Castellanos’.

Con ello ha logrado superar las espectativas al atender necesidades de universidad pública debido al crecimiento del proyecto en poco tiempo.

El Instituto de Estudios Superiores ‘Rosario Castellanos’ ofrece actualmente 19 carreras, tres maestrías, dos doctorados y dos especializadas en las siete unidades académicas.

Dichas unidades se encuentran en Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Justo Sierra; además, dos planteles están en construcción en las alcaldías Magdalena Contreras y Milpa Alta, así como una Unidad Intercultural en el Centro de la Ciudad de México.

Las universidades ofrece el sistema presencial, semipresencial y en línea desde antes de la pandemia, el cual es un orgullo para la ciudad por crear universidades públicas, dijo Claudia Sheinbaum.

Dichas universidades han logrado que se habrá la oportunidad al estudio y a los grandes derechos a los jóvenes, acortando las desigualdades y sobre todo dejando atrás la visión discriminatoria y despectiva de considerar ‘ninis ’ a determinado grupo de jóvenes.

También ha permitido que se vea a la educación como un derecho y no como un desde como una mercancía.

“Esta es la gran diferencia entre el modelo anterior y el modelo actual... en el neoliberalismo lo que se veía en la educación, en la salud, en la vivienda eran mercancías, no derechos... El neoliberalismo lo que buscaba era que cualquier derecho, cualquier servicio tuviera que ser pagado porque si no, no valía”

Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno CDMX