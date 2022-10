La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, aclaró que está “muy feliz” con la Fórmula 1 en la capital del país.

En conferencia de prensa de hoy 26 de octubre, Claudia Sheinbaum explicó que está muy feliz de que se realice el Gran Premio de la Fórmula 1 en la CDMX, por la actividad económica que genera.

Al respecto, la mandataria capitalina aprovechó la presencia del director general de Airbnb México, Ángel Terral, para que le confirmara que gracias a la Fórmula 1, su compañía se encuentra “a tope” de ocupación para este fin de semana en la CDMX.

Esto luego de que el pasado 24 de octubre, Claudia Sheinbaum calificó al Gran Premio de la Fórmula 1 como un “evento fifí” y dijo que no asiste aunque le regalan los boletos.

Por ello, en conferencia de prensa para anunciar una alianza con AirBnB, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la F1 para la derrama económica de esta semana en la CDMX.

“Quiero aclarar, porque vi algunos medios ayer, estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba AirBnb cómo está su ocupación este fin de semana... a tope, pues por supuesto estamos muy felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dice que regalará boletos de Fórmula 1 que le dieron de cortesía

Claudia Sheinbaum apuntó que en gobiernos pasados los boletos de cortesía de Fórmula 1 para la CDMX se los quedaban “los privilegiados, unos cuantos funcionarios”, pero ahora ya no sucede eso.

La mandataria comentó que ahora su gobierno distribuye esos boletos para aquellas personas que difícilmente pudieran comprar uno por los precios elevados; sin embargo, insistió en que está muy contenta de que el evento se realice en la CDMX.

“Más bien la pregunta era, los boletos que le regalan normalmente al gobierno de la ciudad cómo se utilizan y ahí fue donde dije: ‘antes se quedaban para los privilegiados, para unos cuántos funcionarios’ y ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto de Fórmula 1, porque son boletos muy caros. A eso nos referimos, por supuesto que estamos muy contentos de que esté la Fórmula 1 aquí”. Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Claudia Sheinbaum precisó que lo que quiso decir es que a ella no le gustan eventos como la Fórmula 1 porque está en contra de los privilegios, a pesar de que les regalan boletos.

“A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso”, acotó.