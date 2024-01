Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), volvió a lanzarse contra el Cartel Inmobiliario con una “actualización del caso” exhibiendo supuestos moches o extorsiones que pedían funcionaros locales del Partido Acción Nacional (PAN) en la alcaldía Benito Juarez.

Ulises Lara López dijo que empresarios, vecinos y la propia fiscalía ha dado cuenta del modus operandi en el que funcionarios de la alcaldía Benito Juárez daban supuesta “protección” contra visitas de verificación y para otorgar Autorizaciones de Uso y Ocupación a cambio de sumas millonarias.

La mayoría de los señalamientos se centraron contra Luis ‘N’ -Luis Vizcaino-, quien era director jurídico y de Gobierno en la alcaldía Benito Juárez de 2009 a 20016 y quien desde agosto de 2022 fue vinculado a proceso en el Reclusorio Norte y en septiembre de 2023 fue sentenciado a cuatro años de prisión domiciliaria.

Ulises Lara López insiste: Cartel Inmobiliario en Benito Juárez opera al menos desde 2015

Ulises Lara López dijo que ese modus operandi se ha documentado desde 2015 y ha permanecido al menos en tres administraciones, aunque también relata un pago indebido desde 2011.

Dijo que es importante combatir la corrupción en el servicio público, ya que de lo contrario sería una traición a los ciudadanos.

“Es posible confirmar... que le modus operandi desde 2025... con decenas de construcciones, fue recurrente durante al menso tres administraciones” Ulises Lara. Encargado de Despacho Fiscalía CDMX

El encargado de despacho de la Fiscalía CDMX dijo que este modus operandi se conoce por vecinos, empresarios y por las investigaciones de la Fiscalía, dado que funcionarios del PAN se aprovecharon de sus cargos.

Ulises Lara López presentó el testimonio de un supuesto empresario, quien dijo que los funcionarios les dieron “protección” de la obra a cambio de la entrega de dinero o departamentos e incluso participaron en sociedades creadas como constructores.

Este modo de exhibir a los testigos de un caso para dar a conocer el caso del Cartel Inmobiliario no es nuevo, en el pasado, Ernestina Godoy, entonces fiscal y Ulises Lara López como vocero, exhibieron a otros involucrados en el mismo caso.

Como en este caso, se ocultó la identidad del testigo y se mostró un video en el que su cara aparece difuminada.

Empresario dio inicialmente 150 mil pesos y terminó dando hasta 3.3 millones de pesos

En el caso se señala a Luis ‘N’ a quien el empresario conoció en 2010. En 2011 cuando hacia una obra en la calle de Pitágoras, el funcionario de la administración del PAN le ayudó porque tenían “faltantes” en el aspecto civil y su obra fue suspendida.

Luis ‘N’ le pidió 150 mil pesos y el empresario se los dio, ello permitió que 20 días después la obra continuara con sus construcción.

Luis ‘N’ recibió 250 mil pesos más

Lo mismo sucedió en 2019 en una nueva obra en la Calle de Patricio Sanz. Nuevamente el empresario no contaba con unos documentos por lo que sería sancionada su obra.

En ese entonces le dio 250 mil pesos a Luis ‘N’ para que al concluir la obra tuviera la Autorización de Uso y Ocupación.

Luis ‘N’ recibió 200 mil pesos para campaña del PAN

Entres esas obras, en 2014 también se reunieron en un restaurante de la colonia Del Valle y Luis ‘N’ le pidió 200 mil pesos al empresario.

El dinero era para la candidatura de un aspirante local en la alcaldía Benito Juárez, sin que dijera un nombre, pero se trataría de Christian Von Roehrich ya que gobernó esa alcaldía de 12015 a 2018.

A finales de 2016, Luis ‘N’ buscó una nueva reunión para iniciar una asociación y empezar a construir juntos, a la que se unió el entonces delegado Christian Von Roehrich para construir en 2017 en la calle Cordobanes en la colonia San José Insurgentes, la obra incluyó el reparto de departamentos.

Empresario pagó un millón 800 mil pesos a funcionario del PAN en la alcaldía Benito Juárez

En 2017 iniciaron otra obra y Luis ‘N’ se encargó de la “protección de la obra” para cuidarla de visitas de verificación y el empresario pagó un millón adelantado por la construcción en calle Holbein.

Vio al licenciado Alfonso ‘N’, entonces director de Planeación, Desarrollo y Participación en la alcaldía Benito Juárez, “cercano al titular en turno”, a quien finalmente le terminó dando un millón 800 mil pesos.

El dinero, además de para proteger la construcción, tenía una parte destinada para el entonces delegado. Ello permitió que en 2018 obtuviera la Autorización de Uso y Ocupación.

Empresario pagó 900 mil pesos más por “protección” para su obra

Noviembre de 2018 revisaron un nuevo proyecto pero le señalaron que “tenia que entrarle” para que no haya “terrorismo” en cuanto a visitas de verificación y de esa manera obtuviera la protección de esa obra en la calle José María Rico pagó 425 mil pesos el 6 de diciembre de 2019, la mitad de lo acordado.

El empresario tenía miedo de que no se respetara el acuerdo porque no había recibido comprobante de sus aportaciones. A finales de marzo de 2022 se le informó que preparara el finiquito y en abril de 2022 pago los otros 425 mil pesos, pero le dieron el recibo de una obra en Insurgentes, que no tenía nada que ver con su obra.

Cartel Inmobiliario: Panistas se beneficiaron con al menos 3.3 mdp mas departamentos

El total de cantidades entregadas por moches o extorsiones para “proteger las obras” del Cartel Inmobiliario más el dinero para la campaña suma 3.3 millones de pesos, de acuerdo con lo relatado, ello sin contar el reparto de departamentos.