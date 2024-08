Hola @proceso.



Iba en bicicleta, me detuve a auxiliar a una dama que estaba siendo extorsionada por agentes de @SSC_CDMX del sector Tacuba.



Un oficial me despojó de mi teléfono y me remitió a @JusticiaCivica.



Expediente MIH01-B-534347-001367, como “libre no responsable”. https://t.co/A3BJhlMDQG