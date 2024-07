La alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció un nuevo intento de fraguar un “fraude electoral” en la demarcación a favor de la ex candidata Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal, pese a los contundentes resultados de las elecciones 2024.

Por medio de un video compartido en redes sociales durante la noche del jueves 4 de julio, Alessandra Rojo de la Vega, acusó que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México prepara “acuerdo” en el que ordenará el recuento total de votos en la demarcación sin fundamentos legales; mismo que se daría a conocer este viernes.

Lo anterior luego de una impugnación presentada por Caty Monreal.

“Me informaron hace rato, que sin razones legales, con un criterio inventado, sin ser antes visto, van a favorecer la impugnación de la candidata Monreal, ordenando un recuento total de votos”, denunció Rojo de la Vega en el video.

“Los Monreal quieren usar al TECDMX para sus marranadas”, dice Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega señaló que, a más de un mes de las elecciones 2024 en la que ganó por casi 12 mil votos, “los Monreal” ―en alusión de Ricardo Monreal y su hija Caty Monreal― continúan sin reconocer su derrota en las urnas.

En la grabación, Rojo de la Vega indicó que pese a saber que “las cuentas no les dan” y que no hay ningún argumento legal para revertir los resultados electorales en Cuauhtémoc, Caty Monreal sigue aferrada a intentar “arrebatar a la mala, con favores políticos y tranzas” lo que no consiguieron con votos.

Por lo que dijo quieren usar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México “para sus marranadas” en referencia a un posible fraude electoral.

“Los Monreal siguen sin reconocer su derrota aun sabiendo que las cuentas no les dan, que legalmente no hay ni un sólo argumento para revertir los resultados producto de la voluntad de la gente, se siguen aferrando e intentan arrebatar a la mala, con favores políticos y tranzas, lo que no consiguieron con votos. Ahora quieren utilizar al Tribunal para sus marranadas” Alessandra Rojo de la Vega. Alcaldesa electa de Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega pide a simpatizantes estar atentos al acuerdo del TECDMX

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, apuntó que una vez que se haga público el acuerdo del TECDMX difundirá más información sobre ello, por lo que pidió a sus seguidores estar atentos.

Adelantó que en cuanto el TECDMX dé a conocer la información en las próximas horas, ella procederá a publicar nombres y más detalles de toda la trama.

Finalmente, expresó que “no se dejará” y que no permitirá “un atropello más a la democracia”.