Alcaldes de oposición piden al Congreso capitalino llamar a comparecer al Contralor General de la Ciudad de México por presuntamente llevar a cabo persecución política en su contra.

Frente a los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, los alcaldes de oposición acusaron que el gobierno de la CDMX mantiene una línea de acoso y persecución política a los gobiernos que no son de Morena.

Así lo sostuvo Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, quien denunció al Secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, de implementar una política en la que primera se sanciona y luego se investiga.

Mauricio Tabe refirió que el Contralor General de la CDMX no respeta los procesos de investigación y sólo la aplica para las alcaldías gobernadas por la alianza PAN-PRI-PRD.

El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que este tipo de prácticas ocurren en las nueve alcaldías gobernadas por la oposición desde 2021.

Demarcaciones que reciben constantes sanciones, sin investigaciones previas en contra de su personal, lo que es una persecución política.

“Vinimos a hacer esta solicitud, para que se llame a cuentas al que ocupa el cargo de Contralor, porque para nosotros ya no es un Contralor, es un linchador del régimen. ¿Y por qué digo que ya no es un Contralor? Porque no está cuidando la observancia de la Ley, está linchando a los opositores e impone sanciones unilateralmente”.

Mauricio Tabe