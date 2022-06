El nivel de agua de las presas que conforman el sistema Cutzamala, se ubica actualmente en un 17.9 por ciento por debajo de su nivel histórico , informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su reporte semanal, la Conagua señaló que actualmente el nivel de agua de las 3 presas que conforman el sistema Cutzamala, están en un 41.7 por ciento de su nivel de llenado.

Debido a ello, el organismo destacó que en conjunto, el agua de las presas que forman parte del sistema Cutzamala, se ubican a un 17.9 por ciento por debajo del nivel histórico.

Presa Madín (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Agua de presas del sistema Cutzamala se ubica por debajo del 50%

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), de Conagua informó que hasta el corte de ayer 6 de junio, el agua del sistema Cutzamala está 17.9 por ciento por debajo de nivel histórico.

El reporte del organismo establece que el llenado de las 3 principales presas que conforman el sistema Cuzamala, que abastece el Valle de México, se ubican de la siguiente manera:

La presa ‘El Bosque’ tiene 59.3 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 29.3 por ciento de su llenado y en un 2.2 por ciento menos del nivel registrado el 30 de mayo pasado.

tiene 59.3 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 29.3 por ciento de su llenado y en un 2.2 por ciento menos del nivel registrado el 30 de mayo pasado. La presa ‘Villa Victoria’ cuenta con 58.3 millones de metros cúbicos de agua, por lo que está al 31.4 por ciento de su llenado, es decir un 1.6 por ciento menos al 30 de mayo.

La presa ‘Valle de Bravo’ se ubica al 52.8 por ciento debido a que cuenta con un total de 208.4 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa una baja del 0.3 por ciento.

Conagua descarta posible sequía en presas de sistema Cutzamala

Pese a los registros que están por debajo de los niveles históricos , Conagua señaló en su reporte que el agua de las presas en el sistema Cutzamala no representa posible sequía.

No obstante, el organismo resaltó que las presas del sistema Cutzamala no son las únicas que no se ubican en un 100 por ciento de su llenado, pues ninguna de las 210 del país están completas .

Al respecto, Conagua establece lo siguiente sobre el total de presas de México:

26 presas tienen entre 75 y 100 por ciento

64 presas están entre 50 y 75 por ciento

118 presas tienen menos del 50 por ciento

En 2022 ha llovido menos que el promedio histórico, señala Conagua

En cuanto a las lluvias que se han registrado, el organismo indica que del periodo comprendido del 1 de octubre del año pasado y al 5 de junio de este 2022, llovió 16.6 por ciento menos al promedio histórico.

Además, se indica que durante este 2022, con corte del 1 de enero al mismo 5 de junio, ha habido un déficit de lluvia de 20.3 por ciento, en comparación con la cifra nacional histórica de ese periodo.