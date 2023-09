Personas mayores de 12 años podrían elegir para ser reconocidas como “no binarias” en sus actas de nacimiento en la Ciudad de México (CDMX).

Temístocles Villanueva, diputado local de Morena, presentó esta iniciativa que busca reconocer al género no binario en las actas de nacimiento.

Esta propuesta permitirá que adolescentes mayores de 12 años que no se sientan identificados como masculino o femenino, tengan la opción de elegir un tercer género.

Hoy, @TemistoclesVR y @LGBTrightsmx presentaron la iniciativa para el reconocimiento a las identidades no binarias en la CdMx. Toca acompañarla para lograr su dictaminación y aprobación, a fin de seguir garantizando una Ciudad de derechos para todes.#LeyNoBinarie ¡Ya!



Temístocles Villanueva presentó la iniciativa para implementar “género no binario” en las actas de nacimiento luego de entablar mesas de dialogo con la comunidad LGBT+.

El diputado, quien también forma parte de la comunidad, precisó que las personas no binarias han sido víctimas de discriminación, invisibilización y negación a los derechos básicos:

“He tenido el infinito privilegio de conocer a personas no binarias cuyo activismo me han permitido sensibilizar aprender de sus realidades y traer sus necesidades al centro de la discusión política y legislativa para poder saldar la deuda que, como sociedad, tenemos con todes elles”, Temístocles Villanueva

El diputado morenista señaló que el reconocimiento del género no binario forma parte de los derechos humanos, pues incluso se ha comenzado a implementar en la documentación oficial internacional.

Sostuvo que el reconocimiento de otros géneros es una realidad mundial, por lo que se debe garantizar la integridad y correcto desarrollo de la identidad también en México, desde edades tempranas como los 12 años.

¿Qué es una persona no binaria? Te contamos

Una persona no binaria es aquella que se no se identifica como hombre ni como mujer, por lo que no entra en los canones de lo que es masculino o femenino.

El Tec de Monterrey define a una persona no binaria como “individuos que fluyen entre los masculino y femenino, se identifican con ambos o no se identifican con ninguno”.

Las personas no binarias tampoco se sienten identificadas con los pronombres “el” o “ella”, por lo que piden que se les refiera como “elle”.

Aunque este pronombre no ha sido incluido en la Real Academia Española (RAE), activistas han comenzado a pronunciarse para tener derecho a la identidad.