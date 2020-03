Lidera Arturo Ávila preferencias rumbo a la elección municipal de Aguascalientes

Por primera vez en la historia, Aguascalientes podría ser bastión de Morena de elegir a Arturo Ávila como candidato

México.- El empresario y experto en temas de seguridad Arturo Ávila Anaya se perfila como el favorito para obtener la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Aguascalientes en la elección del año que entra.

De acuerdo con la Segunda Encuesta de Preferencia Electoral Rumbo a la Alcaldía de Aguascalientes Capital, elaborada por la empresa C&E Research, el CEO de IBN Industrias Militares lidera las preferencias para contender por el ayuntamiento en 2021 entre simpatizantes del partido.

A la pregunta “¿Quién considera que debe ser el candidato de Morena a Presidente Municipal en las próximas elecciones?”, 32 por ciento de los entrevistados con preferencia por este partido se inclinaron a favor de Arturo Ávila.

Así, se colocó por encima de otros aspirantes como Aldo Ruiz , quien obtuvo 28 por ciento; y de Nora Ruvalcaba , quien ocupó la tercera posición con 19 por ciento. Otro 15 por ciento de los encuestados respondió que no prefiere a ninguno, mientras que 5 por ciento no contestó o no sabe por quién decantarse.

Arturo Ávila lidera las preferencias entre morenistas Especial

Arturo Ávila, favorito entre morenistas para candidato a presidente municipal de Aguascalientes

El estudio también reveló que Arturo Ávila Anaya resultaría el vencedor de la elección por la presidencia municipal de Aguascalientes en algunos de los careos con aspirantes de otros partidos.

Si Ávila Anaya se presentara a la elección contra Fernando Herrera y Blanca Rivera , obtendría para Morena 26 por ciento de los votos, por 19 por ciento del actual vocero el Partido Acción Nacional (PAN); por su parte, la esposa del exgobernador Carlos Lozano de la Torre quedaría en tercer lugar con 12 por ciento.

Arturo Ávila vencería a Fernando Herrera y Blanca Rivera Especial

Asimismo, la encuesta muestra que, a quince meses de los comicios, Morena tiene una intención de voto efectiva de 30 por ciento , colocándose así a 2 puntos del puntero Acción Nacional (32 por ciento), pero por encima del PRI (14 por ciento) y Movimiento Ciudadano (6 por ciento).