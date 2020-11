Adán Augusto López dice no tener ninguna guerra con Manuel Bartlett

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, dijo que trabaja de manera coordinada con Manuel Bartlett y la CFE.

México.- El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, aseguró no tener “ninguna guerra” con el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el tema de las inundaciones en el estado.

En una conferencia de prensa celebrada la tarde de este 14 de noviembre por los avances en la atención a las inundaciones, el gobernador de la entidad aseguró que no sólo no tiene guerra con Bartlett, sino que trabaja con él de manera coordinada.

Sin embargo, reconoció que puede tener una opinión diferente al titular de la CFE, porque está obligado a defender a los tabasqueños, pero eso no indica enemistad o guerra. De hecho, el gobernador señaló que la dependencia paraestatal se encuentra apoyando con un puente aéreo y vehículos que pueden entrar a zonas inundadas.

"Yo no tengo ninguna guerra con el señor licenciado (Manuel) Bartlett; trabajamos de manera coordinada. Incluso ahora con la emergencia, podemos tener diferente opinión y to estoy obligado a defender a los tabasqueños, pero no quiere decir que estemos en guerra" Adán Augusto López- Gobernador de Tabasco

Adán Augusto López comentó que los únicos cortes de electricidad que se han presentado hasta el momento son en las colonias inundadas, a manera preventiva para evitar afectaciones por el nivel del agua.

El pasado 12 de noviembre de 2020, Manuel Bartlett aseguró que “le daba risa” una demanda del gobierno de Tabasco en contra de la CFE, por su presunta responsabilidad en las inundaciones en el estado.

A esto Augusto López refirió que “espera que no le dé risa el sufrimiento de los tabasqueños que perdieron todo. Además añadió que la CFE podría haber tenido un mal manejo de las presas estatales durante la contingencia generada por las lluvias, por lo que esta dependencia debe reparar el daño ocasionado a los ciudadanos.