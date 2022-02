Aborto legal en Michoacán: Cobertura minuto a minuto

El Congreso de Michoacán discute una iniciativa en materia de aborto legal y sobre su despenalización con una reforma a la Constitución local para garantizar la interrupción legal del embarazo.

Alrededor de las 12 del día de este viernes 18 de febrero, los y las legisladores comenzaron la discusión de esta iniciativa que consiste en modificar el artículo 2 de la Constitución estatal.

De acuerdo con colectivas feministas, el Congreso de Michoacán votará el “ha lugar” para que se abra el debate sobre la despenalización del aborto, es decir, que el plano votará para “admitir a discusión” la iniciativa.

Congreso de Michoacán (Transmisión en vivo)

Legisladora recuerda que deben alinearse a la SCJN sobre el aborto

La legisladora Gabriela Cázares recordó que todos los estados del país deben alinearse a la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) en materia de no criminalización de mujeres y personas gestantes que deciden abortar.

“El pronunciamiento de la Corte nos obliga a armonizar las constituciones en los estados a favor del dictamen y que se debe incorporar la prohibición absoluta de la criminalización de la interrupción del aborto”. Gabriela Cázares

Gabriela Cázares, del Partido del Trabajo (PT), recordó que la votación de este día es para el “ha lugar” de discutir la iniciativa, no cómo tal la aprobación del aborto, primero deben votar a favor de discutir el tema.

Agregó que no hay motivo para no aprobar la discusión y pidió a sus compañeros no anteponer sus prejuicios ni creencias personales frente a los derechos de las mujeres.

“Es el inicio de una ruta social y legislativa para garantizar el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, vidas y proyectos. Es una invitación a que no se trunque el proceso parlamentario”. Gabriela Cázares

¿Qué dice la iniciativa sobre el aborto en Michoacán?

La reforma que se busca admitir a votación en el Congreso de Michoacán reformaría la Constitución, el artículo 2, para reconocer y ampliar el derecho a la salud sexual y reproductiva.

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como a disponer de los bienes, servicios e información para el pleno ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva. El Estado reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes, por lo que deberá garantizar a estas la interrupción legal del embarazo, al menos dentro de las primeras doce semanas de gestación, de forma segura y gratuita; en el Estado de Michoacán de Ocampo queda prohibida la criminalización absoluta del aborto”. Propuesta para reforma en materia de aborto legal

La propuesta también señala que el derecho a la interrupción legal del embarazo deberá estar garantizado para personas con capacidad de gestar, hasta las 12 semanas de gestación, seguro y gratuito.

Sigue la discusión sobre el aborto legal en el Congreso de Michoacán aquí:

Nota en desarrollo. En breve, más información…