Valiendo Madres es la serie de Amazon Prime Video ideal para las vacaciones de Semana Santa 2025, cuyos siete capítulos ya están disponibles a partir del miércoles 16 de abril.

La serie Valiendo Madres aborda temas actuales y a la vez profundos que te harán reír y reflexionar, cuenta la actriz española Lidia San José a SDPNoticias, quien da vida a una de las cuatro protagonistas: Sole.

Sole, personaje de Lidia San José, es integrante de un grupo de amigas que experimentan diferentes situaciones que demuestran que no todo se puede tener bajo control a pesar de ser adultas y que en algún momento está bien “estar valiendo madres”. Estas son:

Lidia San José señala que a veces es necesario estar valiendo madres porque es el momento en el que tus amigas te rescatan y es un momento para renacer sin presiones, tema con cierta profundidad que se aborda desde la comedia.

“A veces está bien que las cosas no salgan bien, nos echamos demasiada culpa cuando no somos perfectos o perfectas y es que nadie lo es. A veces está bien errar, equivocarse y aprender y desde ahí empezar otra vez de nuevo. Lo que cuneta la serie que es importante para mi, es que cuando te caes pues tus amigas te rescatan, ahí está la amistad, la sororidad… tienen que saber que has valido madres… no pasa nada, es necesario para poder comenzar a reconstruir otra vez, que no te sientas culpable porque a todo mundo le pasa"

Lidia San José. Actriz de Valiendo Madre, serie de Amazon Prime Video