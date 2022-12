En 2005 , muchos quedaron fascinados con la historia de Avatar: La Leyenda de Aang y en 2012, la historia volvió con La Leyenda de Korra; ahora en 2025 se estaría preparando una nueva serie.

De acuerdo con el portal de Avatar News , Paramount y Avatar Studios ya se encuentran desarrollando una nueva serie animada de Avatar tras los eventos de Aang y Korra.

Siguiendo con la tradición según la historia, esta nueva serie del nuevo Avatar se desarrollaría en el Reino de la Tierra continuando así el ciclo de reencarnación del Avatar.

Según la información, esta nueva serie de Avatar que se estrenaría en 2025, lo haría directamente en Paramount.

La nueva serie de Avatar se desarrollaría 100 años tras los eventos de Korra

Se ha revelado un nuevo rumor que indica que Paramount estaría preparando una nueva serie de Avatar en 2025.

Aparentemente, esta nueva historia se desarrollaría 100 años después de los eventos de Korra, continuando así con el ciclo de reencarnación del maestro de todos los elementos.

Sin embargo, al ser rumores aún no se han revelado el nombre o el diseño del siguiente Avatar que continuaría con la línea de sucesión de Aang y Korra.

De igual forma, no se ha revelado quienes estarán dentro del equipo creativo para la nueva serie de Avatar que llegaría en 2025.

Por lo que se rumora que en esta nueva serie de Avatar, estarían involucrados Michael dI Martino y Brian Konietzo, quienes lideran Avatar Studios y quienes fueron los creativos de las series anteriores.

Una nueva serie de Avatar llegaría en 2025 (@AvatarNews_ / Twitter )

Se vienen muchas más cosas Avatar para los siguientes años, además de una probable serie

Avatar ha sido una de las series animadas más queridas por el público, tanto por sus dibujos como por la historia y el desarrollo de sus personajes.

Y si bien la continuación de La Leyenda de Aang no fue tan querida con la historia de Korra, no significa que muchos no hayan disfrutado de una nueva entrega del mundo animado de Avatar.

Es por eso que la posibilidad de que se cuente una nueva historia de Avatar, pero ahora del Reino de la Tierra, ha emocionado a los fans.

Cabe resaltar que también en 2025 -supuesta fecha en donde estrenarán la nueva serie de Avatar-, llegará una película de animación con Aang y sus amigos ya convertidos en adultos.

Además de la serie de live action sobre Avatar que planea Netflix, siendo esta un remake para La Leyenda de Aang y se estrenará en 2023.

Mucho se había hablado sobre una posible adaptación sobre la historia de Kyoshi , una de las Avatar legendarias del Reino de la Tierra que salió brevemente en la historia de Aang.

Incluso tiene su propia historia gráfica; sin embargo, según los rumores -los cuales hay que tomarlos con pinzas-, esta nueva serie no se enfocaría en el pasado de los Avatar, sino en el futuro tal y como ocurrió con Korra.