En los últimos meses, Venga la Alegría ha experimentado cambios en su panel de conductores. Cambios que son necesarios para que el matutino de TV Azteca se renueve y se adapte a las necesidades de la audiencia.

Por ello seguirán las altas y bajas aunque no por el momento. Mientras hay un nuevo movimiento, público agradece que producción de Venga La Alegría le haya cumplido el deseo de dejar fuera a una de las conductoras menos queridas.

Se trata nada menos que de Laura G, de 38 años de edad, quien un mes atrás dejó el matutino de TV Azteca.

Cynthia Rodríguez en Venga la alegría (@vengalaalegriatva / Instagram)

“Me caían mal todos”: exconductora de Venga La Alegría revela al fin porqué se salió

En el marco de la presentación de la nueva serie de Netflix “Las viudas de los jueves”, Laura G fue interceptada por la prensa, quien le preguntó sobre su salida de Venga La Alegría.

Por lo que la presentadora aprovechó la atención para desmentir haber firmado con otra televisora. “No me salí de Venga La Alegría para correr a otro trabajo”, dijo y enseguida reveló los verdaderos motivos.

“No he parado en hacer cosas mías, he estado viajando mucho que era algo que me limitaba mucho al estar en un matutino”, expuso a la par que adelantó que lo que resta de esta 2023 no hará televisión.

Y es que haber estado vigente por 23 años no es nada fácil por lo que hoy prefiere pasar tiempo con su familia.

Entre sus motivos también está el hecho de que no soportaba a sus compañeros... “Ya estaba cansada. Me caían mal todos”, dijo bromeando.

Laura G (@lauragii)

Laura G desmiente haber firmado con Telemundo

Por otro lado, tras aclarar que tomó con la cabeza y el corazón la decisión de irse de Venga la Alegría, Laura G confiesa que varias veces a han invitado a unirse a Telemundo, pero no ha aceptado por lo que es mentira que ya firmó el contrato.

“Me asustaron a MVS Radio. Me dijeron: cómo es posible que estén confirmándote allá y yo te tengo acá”, platica y deja claro que tiene otros proyectos como irse de vacaciones con sus hijos a Argentina para que convivan con sus abuelos.