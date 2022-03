‘The Walking Dead’ anuncia ‘Isle of the Dead’, spin-off protagonizado por Maggie y Negan; se suma a los proyectos relacionados con la popular serie de AMC.

‘Isle of the Dead’, la nueva serie de ‘The Walking Dead’, contará con Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan repitiendo sus papeles de Maggie y Negan, quienes ahora viven en la isla de Manhattan.

‘Isle of the Dead’ nos presentará a Manhattan aislada de todo el mundo, estando infestada de zombies y con sus habitantes tratando de sobrevivir, manteniendo el concepto de ‘The Walking Dead’.

Isle of the Dead de The Walking Dead (AMC)

Eli Jorné será el escritor, productor y responsable de ‘Isle of the Dead’, él ya ha trabajado anteriormente en proyectos relacionados a la franquicia de ‘The Walking Dead’.

‘Isle of the Dead’ se estrenará en 2023, con una primera temporada de 6 episodios, recordando los inicios de ‘The Walking Dead’.

Por su parte, ‘The Walking Dead’ continua con su temporada final, la cual ya está en su segunda parte, por lo que muy pronto veremos el desenlace de la historia.

AMC quiere crear un universo de ‘The Walking Dead’

Si bien ‘The Walking Dead’ ya tenía un spin-off (’Fear The Walking Dead’), con ‘Isle of the Dead’, AMC hace oficial su intención de tener un universo basado en su franquicia de zombies.

Además de ‘Isle of the Dead’, AMC confirmó hace poco otra serie relacionada a ‘The Walking Dead’, llamada ‘Tales of The Walking Dead’ que tendrá un formato antológico.

Tampoco podemos olvidar que ya se habían confirmado una serie de películas centradas en personajes de ‘The Walking Dead’ como Rick y Michonne.

Tales of the Walking Dead (AMC)

En un comunicado, AMC señala que con todos estos proyectos se pretende dar una visión nueva y para todas las edades de ‘The Walking Dead’.

Esto resulta curioso tomando en cuenta que el pico de popularidad de ‘The Walking Dead’ fue hace ya bastante tiempo y poco a poco han perdido seguidores.

Habrá que ver si el universo de ‘The Walking Dead’ logra recuperar un poco de lo que hizo relevante al show.

Con información de AMC.