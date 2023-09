Según información del medio Puck y entre fin de la huelga de escritores de Hollywood se ha filtrado que la mítica serie The Office tendrá reboot, sin embargo, podría tener varios cambios.

Pues para tristeza de los fans se dice que el reboot de The Office prescindirá de uno de sus personajes más importante en el reparto.

A esto el conocido periodista de Puck, Matthew Belloni -de 47 años- asegura que con fin de la huelga de escritores en Hollywood, el reboot de The Office será uno de los proyectos que se estará anunciando.

¿The Office tendrá reboot? Este personaje se quedaría fuera del reparto y todo lo qué sabemos hasta ahora (NBC)

Esto es lo que se sabe del reboot de The Office

Según lo dado a conocer por el medio Puck, tras el término oficial de la huelga de escritores en Hollywood, el reboot de The Office será uno de los proyectos de alto perfil que están por anunciarse.

Asimismo, se dice que el reboot de The Office no será cualquier reinicio de una serie, pues el encargado de llevar de nuevo la historia de los trabajadores de Dunder Mifflin será el propio Greg Daniels, showrunner original de la sitcom.

Y pese a que da seguridad tener de regreso al guionista Greg Daniels -de 60 años de edad- hay muchas dudas sin resolver para el reboot de The Office.

Entre los detalles más importantes para los fans se desconoce si Greg Daniels traerá de regreso al reparto original el reboot de The Office aprovechando la historia ya contada de sus 9 temporadas.

Pues, también, se maneja que el reboot de The Office podría ser un reinicio total y con un nuevo reparto.

Sin embargo, se dice que si el reboot de The Office trae de regreso a su reparto original, un personaje importante no lo haría, pero ¿quién es?

The Office vuelve con un reboot, pero sin Steve Carrell en su reparto

Michael Scott personaje que fue llevado por el actor Steve Carrell -de 61 años de edad- en The Office sería el personaje que no regresará en el reboot de The Office.

Pues como anteriormente Greg Daniels ya había dicho, sería muy difícil traer de vuelta a Steve Carrell.

Luego de que el actor Steve Carrell abandonara la mítica serie durante su temporada 7 y sin un regreso en su final.

Por lo que se maneja como casi un hecho que Steve Carrell no regrese para reencarnar a Michael Scott en el reboot de The Office.