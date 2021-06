Scooby-Doo tendrá un crossover con Coraje; aquí tienes su increíble tráiler

‘Coraje, el perro cobarde’ está de regreso y no viene solo, pues lo acompaña ni más ni menos que el perro más famoso de la televisión, Scooby-Doo.

‘Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog’ es el proyecto que reunirá a los dos canes favoritos del público.

Siendo una película donde Coraje y Scooby se conocerán por primera vez, forjando una amistad basada en su miedo a todo lo que les rodea.

Como podemos ver en el tráiler, los chicos de Misterios S. A. llegarán a Ninguna Parte, donde se encontrarán con Muriel, Justo y el perro cobarde.

Todo indica que en este lugar están sucediendo cosas aún más extrañas de lo normal, involucrando a una invasión de cucarachas gigantes.

Scobby-Doo y sus amigos, al lado de Coraje y sus dueños, tratarán de resolver lo que hay detrás de todo este misterio.

Scooby-Doo y Coraje estarían preparando proyectos por separado

‘Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog’ no sería la única producción donde veríamos próximamente a los perros.

De acuerdo a varios reportes, Warner Bros. ya tiene en puerta proyectos alrededor de Coraje y Scooby-Doo para los próximos años.

Por parte de Scooby-Doo se habla de una secuela de la película que saliera en 2020, siendo parte del Universo Cinematográfico de Hanna-Barbera.

¡Scooby! (Warner Bros.)

Mientras de que Coraje se habla de una nueva serie animada que sería una precuela de la caricatura original, aunque no hay más detalles de esta.

Hay que mencionar que ninguna de las iniciativas ha sido confirmada por Warner Bros., habrá que esperar algo oficial.

La película de Scooby-Doo y Coraje se estrenará el 14 de septiembre en DVD, plataformas de streaming y Video on Demand.

Con información de Warner Bros.