Sabine Moussier recordó la relación tóxica que tuvo con su ex Jorge Peralta, quien tenía celos enfermizos y hasta hubo acusaciones de violencia doméstica.

La Casa de los famosos México 2024 ya está sacando los secretos más profundos de sus habitantes y en esta ocasión le tocó a Sabine Moussier, de 58 años de edad.

Durante una plática con sus compañeros, Sabine Moossier recordó lo difícil que fue vivir a lado de su ex pareja, Jorge Peralta.

Jorge Peralta fue pareja de Sabine Moussier por 2 años y tuvieron dos hijos, Camila y Paulo Peralta.

En 2008, la pareja anunció su separación y tiempo después la actriz reveló que vivió violencia y hasta estafa por parte de Jorge Peralta.

Sabine Moussier está en La Casa de los Famosos México 2024 y dio detalles de los terribles celos de Jorge Peralta.

“Mi ex esposo era super celoso, yo vivía en Cuernavaca. Tomar clases de ejercicio porque me veían los hombres, tenía que estar vestida tapada. Ya después me dejó como dejar abrir un poco la camisa”

Sabine Moussier