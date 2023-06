Este 29 de junio no solo se está celebrando el día de San Pedro y San Pablo, sino que también se estrena The Witcher 3.

En el santoral de este 29 de junio, se está conmemorando el día de San Pedro y San Pablo, una festividad católica que se conmemora desde el siglo I según los registros.

Pero no solamente es el día de San Pedro y San Pablo, sino que además The Witcher 3 ha llegado a Netflix.

Esta tercera temporada de The Witcher -que ha llegado este 29 de junio- será la despedida de Henry Cavill -40 años-.

Pues será la última temporada en la cual estará colaborando Henry Cavill ya que será reemplazado por Liam Hemsworth -33 años-.

¿Por qué se celebra hoy 29 de junio a San Pedro y San Pablo?

Este 29 de junio se está celebrando el día de San Pedro y San Pablo Apóstoles y quienes defendieron el Evangelio de Cristo.

Y es que este 29 de junio, se conmemora el día de San Pedro y San Pablo recordando el martirio que ambos apóstoles sufrieron por divulgar la palabra de Dios.

Pues se sabe que San Pedro y San Pablo fueron dos de los apóstoles más fieles a Jesús e incluso son considerados los fundadores de la iglesia en Roma.

A Simón Pedro o San Pedro, se le otorgaron las llaves del Cielo y la Tierra al ser designado como el fundador de la iglesia de Cristo.

Por otro lado, Saúl de Tarso que tras su bautizo fue conocido como San Pablo Apóstol, dedicó su vida a Jesús.

Tanto San Pedro y San Pablo fueron martirizados durante el gobierno de Nerón en la prisión de Mamertina.

San Pedro fue crucificado en el año 64 con la cabeza abajo por petición propia y fue enterrado en la colina del Vaticano; la Basílica de San Pedro se construyó sobre su tumba.

San Pablo fue decapitado tres alos después y está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros.

¿A qué hora se estrena la tercera temporada de The Witcher en México hoy 29 de junio?

Este 29 de junio no solo se celebra el día de San Pedro y San Pablo, se estrena la tercera temporada de The Witcher.

Siendo esta una de las temporadas más importantes para los fans, ya que será la última vez que Henry Cavill interprete al brujo Geralt de Rivia, personaje que lleva haciendo desde el 2019.

Uno de los puntos a favor que ha tenido Henry Cavill durante su interpretación en The Witcher es que él es fanático de los libros de Andrzej Sapkowski, por lo que conoce perfectamente el mundo de The Witcher.

En ese sentido, la llegada de la tercera temporada de The Witcher llegó este 29 de junio a la plataforma de Netflix.

En el caso de México, The Witcher 3 con Henry Cavill se estrenó a las 2 de la mañana de este 29 de junio con los 5 primeros capítulos.

Cabe recordar que la tercera temporada de The Witcher se estrenará en dos partes, llegando la primera este 29 de junio y la segunda el próximo 27 de julio.

¿Por qué Henry Cavill abandonó The Witcher en la tercera temporada?

La tercera temporada de The Witcher con Henry Cavill ya se ha estrenado en Netflix con los primeros 5 capítulos de esta primera parte.

Pero esta tercera temporada será la última en la que Henry Cavill esté participando pero ¿por qué el actor británico abandonó The Witcher?

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Henry Cavill aseguró que era tiempo de avanzar.

No obstante los rumores apuntan a que su salida de The Witcher fue por diferencias creativas entre los guionistas y el showrunner, ya que ellos pretendían llevar la serie por otro camino.

Y Henry Cavill al ser un fanático de las obras de The Witcher, no estuvo de acuerdo el que no respetaran el canon oficial de los libros a la serie.

Incluso hay quien asegura que el rodaje de The Witcher era muy demandante para Henry Cavill, el cual lo dejaba sin espacios para otros proyectos.

Algunos también aseguraron que era para darle prioridad a su regreso como Superman en el DCEU, que tras la llegada de James Gunn -56 años- no se concretó.

Además se sabe que Henry Cavill firmó un contrato solo para las tres primeras temporadas de The Witcher, contrato que al final no se renovó.

Ahora Henry Cavill quien ha dejará The Witcher en esta tercera temporada, se enfocará en un nuevo proyecto desarrollando un universo de Warhammer 4000.