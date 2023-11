A poco de la gran final de Miss Universo 2023, la representante de México sufre una lesión, pero ¿qué le pasó a Melissa Flores? ¿continuará en la contienda por la corona ?.

La final de Miss Universo 2023 se vivirá hoy 18 de noviembre a las 19:00 horas (20:00 en horario de México) y será transmitida mediante Telemundo.

Cabe mencionar que en redes sociales, a Melissa Flores se le ha criticado por su falta de energía al momento de desfilar .

¿Qué le pasó a Melissa Flores? A muy poco de la final de Miss Universo 2023 sufre lesión

De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales (publicación que fue borrada), Melissa Flores se lastimó el tobillo, el cual en sus propias palabras está cuidando al 100.

Igualmente, la representante de México en Miss Universo 2023 está decidida a no dejar la competencia menos a horas del gran final .

Por otra parte, el director creativo Tony Berber declaró que la lesión de Melissa Flores no es sencilla, ya que si se complica podría requerir incluso hospitalización y/o cirugía.

Pero la representante de México está reacia a abandonar Miss Universo 2023, ya que no quiere hacer drama, sin embargo, esto no significa que no le duela.

Por lo mismo, defendió que Melissa Flores está haciendo su mayor esfuerzo para que la lesión no se note, llevando tacones más bajos y una venda .

Aunque Tony Berber señaló que está alzando la voz debido al “hate, hay mucha gente que le está tirando mierda” , señalando que Melissa Flores no soporta ni siquiera el tacón de 2 centímetros.

Esto fue pronunciado en una transmisión en vivo, en respuesta a las críticas que le han hecho a Melissa Flores.

Lesión de Melissa Flores rumbo a la gran noche de Miss Universo 2023 (Infobae)

Nota en desarrollo, en breve más información...