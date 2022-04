¿Por qué Nickelodeon no invitó a JoJo Siwa a su premiación? Los fans de la cantante esperaban verla en el evento realizado el pasado 10 de abril.

Y es que, la participación de Jojo Siwa en los Kids’ Choice Awards 2022 de Nickelodeon, parecía una obviedad, ya que la cantante estaba nominada como Estrella Favorita de la Música Social.

Sin embargo, Jojo Siwa brilló por su ausencia, lo que hizo a sus fans preguntarle insistentemente por qué faltó a la premiación de Nickelodeon.

Jojo Siwa tendrá una pareja mujer en ‘Dancing with the Stars’

Jojo Siwa, quien está estrenando look, no tardó en responder, compartiendo un video en redes sociales, donde explicó su versión de los hechos.

En un video subido a TikTok el sábado, Jojo Siwa se tomó un momento para explicar su ausencia en los Kids’ Choice Awards 2022 de Nickelodeon a aquellos que deseaban verla:

“Muchos de ustedes me han estado preguntando por qué no estoy en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards esta noche, y la respuesta es muy simple; No fui invitada. No estoy seguro de por qué... pero simplemente no recibí una invitación”

Jojo Siwa