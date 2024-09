Ahora que se está acabando el verano, tenemos el capítulo de Peppa Pig y George en un día de otoño que está en YouTube.

En el capítulo de Peppa Pig y George en un día de otoño, podemos ver un poco de lo que hace la cerdita y su familia en esta estación del año.

Además de que nos enseña las diferencias que hay con el verano, sobretodo en lo que se refiere al clima.

Pues comienza a hacer frío y toda la familia debe de sacar la ropa abrigadora para no sufrir por la baja temperatura del otoño.

Peppa Pig y George en un día de otoño (Hasbro)

¿De qué trata el capítulo de Peppa Pig y George en un día de otoño?

En Peppa Pig y George en un día de otoño que está en YouTube, toda la familia Cerdito sale a pasear el parque justo cuando cambia la estación del año.

La niña y su hermano se dan cuenta que el parque está muy cambiado en Peppa Pig y George en un día de otoño.

Hace mucho frío y viento, además de que ya no llueve y no hay charcos de lodo; sin olvidar que todas las hojas de los árboles ya no tienen color y están secas.

Aún así, la cerdita encuentra la manera de divertirse con su papá, mamá y hermano.

Peppa Pig y George en un día de otoño (Hasbro)

¿Dónde ver el capítulo de Peppa Pig y George en un día de otoño?

Como ya mencionamos, Peppa Pig y George en un día de otoño está disponible en YouTube.

Hay que mencionar que Peppa Pig y George en un día de otoño viene en formato de maratón; aunque no te preocupes, no dura dos horas e inicia con este capítulo.

El video dura alrededor de 30 minutos y el episodio está en español , para que niños y niñas puedan verlo sin problemas con el idioma.

Si no te gusta el formato maratón, puedes verlo en Max, aunque debes de pagar la suscripción; nosotros te ahorramos esto y te dejamos el capítulo directamente de YouTube.

Con información de YouTube