Mira Quién Baila 2023: Lambda García -de 36 años de edad- sorprendió al bailar apasionadamente con otro hombre (VIDEO).

El domingo 12 de noviembre, Mira Quién Baila 2023 celebró la semifinal de la temporada en la que le está dando la revancha a sus participantes más sobresalientes.

Entre ellos está el actor y conductor de televisión Lambda García, quien en su segundo baile ofreció un performance que quedó para la historia.

Al inicio de Mira Quién Baila 2023, Lambda García se comprometió a romper esquemas lo que cumplió con creces al bailar el tema The Final Countdown, estrenada en 1986 por la banda sueca Europe.

Lambda García saltó a la pista para dar uno de sus bailes más sensuales y demandantes, acompañado por el coreografo, actor y productor Jonathan Platero.

Al terminar su participación, Lambda García lució tembloroso y muy emocionado por su actuación.

Lambda García comentó que el baile fue muy complicado, pues implicó muchas cargadas y, por ende, demandaba mucha fuerza y entrega.

“Tenía dedicatoria especial, a mucha gente, a nadie en particular, pero a mucha gente”, destacó Lambda García, quien en 2019 aceptó ser homosexual.

Asimismo, Lambda García dijo que le había gustado mucho bailar con un hombre porque le gusta “ser parte de lo distinto, de lo nuevo”. Así, Lambda García pidió al público no asustarse con lo nuevo:

En Instagram, el coreógrafo Jonathan Platero reaccionó al sensual baile que realizó con Lambda García, agradeciéndole por haberlo acompañado en uno de sus más memorables performances:

Cientos de miles de internautas también felicitaron a Lambda García y a Jonathan Platero por atreverse a hacer algo diferente y muy espectacular, que logró enchinarles la piel por lo bien ejecutado que lo hicieron.

“Eso es un Bravo me quito el sombrero Excelente y espectacular Bravo 👏👏👏👏👏🔥🔥🔥”

“Mi niño q decirte donde quiera logras hacer la diferencia y esta vez no es la excepción gran noche eres un ejemplo a seguir mis respetos.Que continúes brillando con tu luz propia ✨🙌🏻🙏🏻”

“👏👏👏👏👏👏👏 me encantó. Se me enchinó la piel y por poco me hace llorar.”

