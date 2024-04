La cocina de MasterChef Celebrity 2024 encendió los ánimos luego de que Itatí Cantoral llamó “mal compañero” a Rafa Balderrama porque su platillo quedó horrible.

Durante el primer reto de MasterChef Celebrity 2024 las cosas se pusieron duras, sobre todo porque un mal manejo de tecnología en Rafa Balderrama hizo que las cosas no salieran como fue planeado.

Sin embargo, esto llevó a una pelea entre la línea 2 o equipo 2, de modo que Itatí Cantoral le tiró a Rafa Balderrama -de 44 años de edad- de frente, tachándolo de egoísta por la elección de ingrediente que tuvo.

El tercer fin de semana de MasterChef Celebrity 2024 encendió los ánimos en la cocina, pues apenas era el primer reto y los famosos ya se andaban peleando.

Y es que un error que tuvo Rafa Balderrama al momento de elegir los ingredientes y que de alguna manera perjudicó a sus compañeros, llevó a que se cocinara de mala gana.

Esto debido a que los miembros la línea 2, que debían cocinar con los ingredientes que el conductor eligió, se quejaban de lo poco y poco neutro que había tomado en el super.

Ante ello, Itatí Cantoral -además de estar quejando mientras cocinaba- decidió tomar los micrófonos de MasterChef Celebrity 2024 para reclamar de frente a su compañero.

A pesar de que Rafa Balderrama explicó a qué se debió la selección de ingredientes que tuvo, Itatí Cantoral -de 48 años de edad- no se aguantó las ganas y lo llamó hasta “mal compañero”.

Pues según lo dicho por la actriz, el conductor fue egoísta pues solo pensó en lo que él quería cocinar, dejando a sus compañeros de equipo a la deriva.

Incluso, Itatí Cantoral aseguró que si su intención era perjudicarlos tampoco le salió bien, pues ni él pasó a presentar su platillo a los chefs de MasterChef Celebrity 2024.

“Era en equipo, el señor tenía la responsabilidad como compañero de pensar en los demás y utilizaste muy pocos ingredientes. No me gustó y lo estoy expresando públicamente, no me pareciste un buen compañero, no pensaste en los demás pensaste en ti y mira lo que es la vida, tampoco te luciste”.

Itatí Cantoral, actriz.