Love is Blind México: ¿Qué pasó en la reunión del último capítulo?

Love is Blind México, el programa de citas que está disponible en Netflix desde el mes de agosto, ya llegó a su final.

Por lo que en SDPnoticias te revelamos lo que pasó en la reunión del último capítulo de este experimento, disponible en Netflix, en el que hombres y mujeres pretenden enamorarse escuchando solo la voz y basándose en la personalidad de la otra persona.

Cabe mencionar que la primera temporada está conducida por Omar Chaparro -de 48 años de edad- y su esposa Lucy Chaparro, de 37 años de edad-.

Tal y como producción buscaba, Love is Blind México generó polémica debido a que dos participantes se mostraron violentas con los hombres que eligieron para llegar al altar.

Como era de esperarse, la fórmula para encontrar al verdadero amor que Love is Blind México ofreció no funcionó, solo una pareja se casó bajo su propio riesgo.

Pese a que Iraís Ramírez -de 30 años de edad- tenía los ojos puestos en Fernando Hernández -de 27 años de edad, él se casó con Karen Torales -de 27 años de edad-.

Aunque Fernando Hernández salió con pareja, el capítulo final lo exhibió pues quedó como mentiroso por asegurar que pasaron cosas con Iraís Ramírez.

Es verdad que había un triángulo amoroso, relación que aportó drama al reality show ya que Rocío Mirafuentes -de 36 años de edad- se involucró.

Por otra parte, Chema Rivera -de 36 años de edad- y Silvia Delgado -de 30 años de edad- se saltaron las reglas, comenzaron a salir para ganar fama; sí, usaron Love is Blind México su beneficio.

Iraís Ramírez y René Ángeles -de 30 y 34 años de edad respectivamente- intentaron tener un amor a distancia, pero no funcionó. Curiosamente en el capítulo 11, ella revela por qué no le gusta él fisicamente.

Una de las historias de amor fue protagonizada por Francesca Oettler y Willy Salomón -de 34 años de edad- quienes argumentan que ésta o funcionó porque fueron criados de distinta forma.

Él asegura que su mamá, además de administrar el hogar, se hacía cargo de lo económico, mientras que ella fue educada por un papá proveedor.

Finalmente, Gerardo Zapiain -de 33 años de edad-salió con Mayer Trujillo -de 29 años de edad- al termino del experimento porque sintieron que había química entre ambos.

El comportamiento de las participantes Francesca Oettler -de 27 años de edad- y de Fernanda Riva Palacio -de 36 años de edad- no gustó a la audiencia de Lover is Blind México.

Esto porque las mujeres se mostraron violentas durante una discusión que tuvieron con el hombre que eligieron para iniciar una relación amorosa que acabaría en el altar.

A Willy Salomón y Gerardo Zapiani, a quienes insultaron con palabras altisonantes al confirmar que ellos no estaban realmente interesados en iniciar un romance con ellas.

Aunque la audiencia esperaba que en el reencuentro se hablara de lo que pasó, conductores desviaron el tema todo el tiempo por lo que las quejas se hicieron presentes en redes sociales.

Una tiktoker identificada como Valeria Serna reprobó que Live is Blind México minimizara la violencia que existió de mujeres contra hombres.

Así como reprobó que el show sexualizara a la mujer e incluso permitiera la misoginia.

Francesca Oettler reconoce haber violentado a Willy Salomón, así como dice la mala experiencia en Love is Blind México le deja un gran aprendizaje.

Francesca Oettler, entrenadora de ciclismo indoor, aseguró estar recibiendo ataques y críticas en redes sociales tras participar en Love is Blind México, por lo que se ha puesto a reflexionar.

Justificándose, explica ser mamá soltera desde los 16 años, razón por la que comenzó a trabajar a los 17 ya que desea darle a su hija, siempre, lo mejor.

Por ello, su principal interés es un equipo y no una historia de amor en la que cada una de las personas promete dar su mejor 50%.

Por lo que una vez que se dio cuenta que su petición no se cumpliría, explotó pues se dio cuenta que vivía una violencia silenciosa.

“Alguien jugó con lo más importante de mi vida (mi hija), le entró, lo hablé, pero al final no le entró. Fui una mujer enojada, una mujer hablando desde la herida, utilizada, dije palabras feas, fui muy agresiva, fui impulsiva, no me queda mas que trabajarlo”

Francesca Oettler