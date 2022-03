‘Los Hermanos Salvador’, una serie sobre el legado familiar

‘Los Hermanos Salvador’ llega a Disney+ como la nueva propuesta de la compañía para México, al ser una producción totalmente realizada con talento del país.

No sólo eso sino que ‘Los Hermanos Salvador’ retoma uno de los temas más recurridos en la ficción mexicana, “la familia y la importancia de esta”.

Es cierto que los ‘Los Hermanos Salvador’ no parece que vaya a reinventar el género o hacer algo más allá de lo que Disney nos tiene acostumbrados con sus producciones.

Sin embargo, tampoco es esa la intención de ‘Los Hermanos Salvador’, pues desde un inicio queda claro que se trata de una obra que busca entretener, divertir y dar un buen mensaje.

Esto mismo es lo que menciona Daniel Fuentes Lobo, uno de los protagonistas de ‘Los Hermanos Salvador’, al respecto de la serie.

‘Los Hermanos Salvador’ es una serie que va sobre la magia, sobre los valores familiares, sobre el apoyo, el entendimiento, la tolerancia entre los mismos hermanos. Daniel Fuentes Lobo

Veamos, pues qué es lo que tiene que ofrecernos ‘Los Hermanos Salvador’.

¿De qué trata ‘Los Hermanos Salvador’?

‘Los Hermanos Salvador’ nos presenta a 5 hermanos que por diversas cuestiones se han separado, dejando a uno a cargo de la Tienda de Antigüedades de la familia.

Sin embargo, las cosas se complican cuando los Hermanos Quiroga aparecen con una orden para desalojar el negocio por falta de pago.

Así, sin ningún plan, Los Hermanos Salvador se deben de reencontrar y arreglar sus diferencias, para salvar la tienda familiar y descubrir el por qué es tan ansiada por los Quiroga.

Como podemos ver, la trama de ‘Los Hermanos Salvador’ no es nada del otro mundo, es bastante básica y se parece a otras producciones que ha hecho Disney a lo largo de su historia.

Eso no implica que ‘Los Hermanos Salvador’ sea mala, por el contrario, es una obra que cumple con su cometido, pues es bastante amena y maneja muy bien la dinámica entre los protagonistas.

Además de que hace un pequeño llamado acerca de la importancia de los legados familiares, ejemplificado en la tienda que quieren rescatar Los Hermanos Salvador.

(El legado) es importante, sobretodo para usarlo y descubrirnos a nosotros mismos. Nunca podemos ignorar de dónde venimos; y si queremos saber hacía dónde vamos, tenemos que dejarnos atravesar por ese legado, aceptarlo. Esto hacen los hermanos, en cierto momento lo rechazaron; pero el mismo legado los vuelve a reunir. Daniel Fuentes Lobo

Otra cosa a destacar de ‘Los Hermanos Salvador’, es que cambia un poco las dinámicas de grupo de las series actuales, dejando de lado el protagónico de padres o abuelos.

De acuerdo con Juan Ugarte, otro de los protagonistas de ‘Los Hermanos Salvador’, esto se debe a que se quería una serie actual.

No se podía contar la historia de ‘Los Hermanos Salvador’ desde la óptica de los abuelos, el papá o la mamá, pues eso nos remitiría directamente al pasado; aunque eso no significa que no conoceremos de estos.

La serie sucede hoy y no elimina la historia de los antepasados, ni de los abuelos ni de la madre de Los Hermanos Salvador, sí está presente; simplemente que desemboca hoy. ¿Por qué? Porque se van arrastrando determinados problemas. Sí conocerán a toda la familia conforme va avanzando la serie. Juan Ugarte

Con esto ‘Los Hermanos Salvador’ trata de dar un pequeño giro a la historia de las familias disfucionales sin caer en tanto drama.

¿Vale la pena ‘Los Hermanos Salvador’?

‘Los Hermanos Salvador’ no es nada del otro mundo; no obstante, sí destaca sobre otras producciones mexicanas actuales por sus valores de producción.

La serie está muy bien hecha y se nota que todo el equipo de Disney, así como actores, actrices y demás involucrados, le pusieron empeño a su trabajo.

‘Los Hermanos Salvador’ no te cambiará la vida; pero sí te sacará una sonrisa con todas las desventuras de estos singulares personajes, cosa que vale mucho actualmente.

Tal vez a algunos no les guste del todo el tono de ‘Los Hermanos Salvador’, o que metan elementos mágicos en una trama que puede sobrevivir sin ellos.

Debemos de recordar que ‘Los Hermanos Salvador’ es una serie para toda la familia, de ahí que busque ser más amena y llamar la atención de niños, adolescentes y adultos.

‘Los Hermanos Salvador’ es buen paso en la dirección correcta para Disney+ en su producción de obras dedicadas a México; esperamos que se mantengan así en su siguientes obras.