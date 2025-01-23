Se ha revelado una colaboración entre LEGO One Piece y Netflix, por lo que te decimos todo lo que se sabe de estos sets oficiales.

No cabe duda que uno de los mangas y animes más populares de Netflix es One Piece, tanto que su serie live action fue todo un éxito.

Es por eso que ahora habrá sets de LEGO One Piece en colaboración con Netflix pero, ¿ya hay precio y fecha de lanzamiento? Te decimos.

LEGO One Piece y Netflix sacarán sets inspirados en la serie

A través de sus canales oficiales y por un comunicado, se anunció la salida de nuevos sets de LEGO One Piece y Netflix.

Y aunque al principio se pensó que se haría una nueva serie de One Piece con LEGO, en realidad la colaboración se trata sobre sets oficiales de la serie de Netflix.

No obstante, hasta el momento lo único que se sabe es que los nuevos sets de Netflix y LEGO One Piece, saldrán hasta el mes de febrero 2025; es decir que no se dio una fecha específica.

Los sets, como ya se reveló, estarán basados en la adaptación live action de Netflix; no en el manga o en el anime de One Piece.

Aunque eso sí, la serie live action de Netflix de One Piece recreó a la perfección los escenarios de Luffy y compañía; por lo que los sets de LEGO deberían ser bastante fieles al original.

“Estos sets presentarán a la tripulación principal tal como se ve en el show por primera vez en forma de Minifiguras Lego, transportando a los fans al corazón de la acción con escenarios y escenas sacadas directamente de la pantalla.” Josh Simon, vicepresidente de productos para consumidores de Netflix

Sombreros de Paja, ¿están listos para su próxima aventura? Próximamente. #LEGOOnePiece pic.twitter.com/dbdzmCUl86 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 23, 2025

¿Los sets de LEGO One Piece y Netflix ya tienen precio?

Cabe mencionar que este 2025 también se espera el estreno de la segunda temporada de One Piece en Netflix; aunque de igual forma, se desconoce la fecha exacta de llegada.