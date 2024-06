Laura Bozzo abandonó MasterChef Celebrity 2024 y asegura que se sacrificó por un participante al que ve como un nieto.

El domingo 17 de junio, Laura Bozzo -de 72 años de edad- decidió renunciar a MasterChef Celebrity 2024 durante el reto de eliminación.

La conductora peruana se quejó de la hipocresía y maldad de sus compañeros, por lo que se negó a despedirse de ellos en MasterChef Celebrity 2024.

Durante 13 programas de MasterChef Celebrity 2024, Laura Bozzo se había lucido con sus platillos.

Pero durante la última emisión del reality de cocina, Laura Bozzo se fue a reto de eliminación y al ver que su platillo no había salido bien, renunció a todo.

El último reto consistía en cocinar tres platillos y el primero era empatizar una proteína, la cual sería calificada por los jueces del 1 al 10.

Laura Bozzo cocinó pescado, el cual estaba salado y obtuvo una calificación de 4, la más baja de todos los participantes.

Ante esto, la conductora decidió no seguir con el reto y salir de MasterChef Celebrity 2024.

La conductora se despidió de los jueces y se negó a abrazar a sus compañeros, excepto Rey Grupero -de 36 años de edad- y Harold Azuara, de 27 años de edad.

Tras su salida, Laura Bozzo confesó que había decidido salirse de MasterChef Celebrity 2024 para proteger a Harold Azuara, a quien consideraba un nieto.

“Lo que hizo Litzy con Harold Azuara por defender a su equipo de hielitos fue lo más bajo que he visto. Son todos unos falsos y no iba permitir que lo sacaran, para mí es como un nieto, lo amo. Siempre haciendo trampas. Me harté, sacaron lo peor de mí, se acabó.”

Laura Bozzo