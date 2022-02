La Rosa de Guadalupe: ¿De qué trata “Una mamá diferente”? Sin duda este capítulo retratará una realidad diversa.

“Una mamá diferente” es la historia de una mujer sin escrúpulos en La Rosa de Guadalupe, que se aprovechara de todos a base de engaños.

Laura es una mujer que se hace pasar por una buena esposa y madrastra, la cual busca a hombres enfermos del corazón y separados.

A los cuales Laura engatusa y hace que se mueran provocándoles un infarto con tal de quedarse con su dinero.

La Rosa de Guadalupe: ¿De qué trata “Una mamá diferente”? (Televisa)

Aunque no todo esto es lo que se contó en La Rosa de Guadalupe, debido a que también Laura se hace pasar como “Una mamá diferente” para las hijas de sus presas.

A las que también engaña siendo no una madrastra exigente, sino “Una mamá diferente” de la que no tienen en su casa y no les exige.

Demostrándoles que en Laura pueden tener una amiga que las entiende, les ayuda en todos sus caprichos y las consiente.

Por lo que se convierte en esa madre que desean, sin darse cuenta que la realidad es otra en esta historia de La Rosa de Guadalupe.

“Una mamá diferente” será descubierta en La Rosa de Guadalupe

Laura será la fachada de “Una mamá diferente” en esta historia que se pondrá al descubierto en La Rosa de Guadalupe.

Esto luego de que Laura ponga una trampa a su última presa, primero engatusando a su víctimas y luego engañe a su hija Rita, ganando su cariño.

Aunque esta vez no contará con la mamá de Rita, quien es una madre que sí se preocupa y está al pendiente de su hija.

Luego de que Socorro al querer saber de su hija acuda a la casa de su exesposo y descubra a Laura y sus maléficos planes.