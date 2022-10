La Divina Comida, el nuevo reality show donde sale Belinda, está dando mucho de qué hablar sobre la cantante, quien fue anfitriona de una reunión y presumió su casa.

Belinda solo es una de las 16 famosos que abrirán las puertas de su casa para ser anfitriones en La Divina Comida, sin embargo, la de ella ya dejó impacto.

La cantante de 33 años de edad, confirmó que su casa tiene inspiración de una galería de arte, apuntando al refinado gusto que tiene por los toques barrocos y de Francia.

Aunque La Divina Comida se trate de cocinar y calificar a los anfitriones famosos, Belinda desvió la atención al mostrar su elegante casa.

Belinda se volvió la anfitriona de La Divina Comida, en donde antes de irse a cocinar, mostró detalles generales de su casa que la calificó justo como “mi personalidad”.

Según la descripción que Belinda hizo sobre ella misma, ella es:

Desde un inicio, la narradora la calificó como un símil a un museo e incluso la cantante dijo que le gusta que su casa parezca una galería.

Asimismo, compartió que es muy allegada a su familia y todas aquellas personas que le han demostrado su amor, así que si alguien es especial para ella, su foto estará en su casa.

Además, hizo un lugar especial para su abuela materna Juana Moreno, quien recién cumplió un año de muerta.

“Ella es la reina de la casa, mi abuelita… la familia es lo más importante, me gusta tener fotografías, no hay una sola persona que ame que no esté en esta casa en fotografía”.

Belinda, cantante.