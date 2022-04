La salida de Aristeo Cazares se ve manchada por la traición de Mati Álvarez en la competencia del Exatlón All Star.

Sin duda la emisión del domingo 10 de abril en el Exatlón All Star fue más que polémica por una traición que hizo que el equipo rojo perdiera a uno de sus integrantes más fuertes.

Exatlón All Star: Aristeo Cazares sale de la competencia tras traición de Mati Álvarez (TV Azteca)

El atleta Aristeo Cazares tuvo que decirle adiós al Exatlón All Star, tras perder la batalla de eliminación.

Con esto el equipo rojo perdió a uno de sus más fuertes integrantes en la competencia del Exatlón All Star.

“Es difícil no quebrarse. Es muy difícil cuando sabes que has cerrado el ciclo. Quiero darle las gracias a Dios, a mis compañeros. Hoy termina mi aventura aquí”.

Luego de que Aristeo Cazares, no logró obtener la victoria tras enfrentarse a los dos sentenciados del equipo azul:

Cabe destacar que el “Aguileón” como se le apoda a Aristeo Cazares, dio una de sus mejores batallas durante esta temporada en Exatlón All Star.

La cual luchó hasta el final contra sus dos contrincantes, pero en donde Aristeo Cazares no logró ganar pese a sus dos medallas que le dieron un par de vidas más.

Perdiendo al final su última vida contra la competidora del equipo azul Evelyn Guijarro quien se quedó con dos vidas.

La salida de Aristeo Cazares del Exatlón All Star vino de la mano de la traición a los rojos por parte de Mati Álvarez, tras otorgarle una medalla que significó una vida más a Evelyn Guijarro de los azules.

Sin duda la polémica en el Exatlón All Star se dio luego de que Mati Álvarez del equipo rojo, le otorgara una medalla de vida a Evelyn Guijarro del equipo contrario, de los azules.

“Quiero dar la vida adicional que viene con los privilegios de la Golden One. Se la quiero dar a Evelyn, porque somos las únicas dos mujeres que quedamos en esta aventura, es una aventura bastante pesada y más cuando competimos contra hombres. Es una gran rival, llegamos juntas a la final, no es fácil llegar a dos finales en dos temporadas, también la admiro mucho”.

En donde la decisión de Mati Álvarez no fue bien recibida por sus compañeros del equipo rojo, pero en donde ya desde hace semanas esperaban una traición por parte de la atleta.

Pese a esto y en donde no hubo comentarios tan al fondo sobre esta traición de Mati Álvarez.

El eliminado de Exatlón All Star, el competidor Aristeo Cazares al parecer se despidió de su compañero con palabras que al parecer iban dirigidas a su compañera Mati Álvarez.

“Me voy siendo leal a mí, a mis principios, a los valores que tengo. No vengo aquí a poner una cara que no es mi cara [...] Haz lo correcto, aunque no te convenga. Jamás hice algo en contra de mi equipo, nunca lo voy a hacer. Buena cara al mal tiempo”.

