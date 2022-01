Euphoria: ¿Cuándo se estrenan todos los capítulos de la segunda temporada? Deberás apartar todos tus fines de semana.

En diversas plataformas, existen varios proyectos audiovisuales que buscan retratar la realidad de las adicciones en la sociedad actual.

Sin embargo, Euphoria, serie producida por HBO , resultó ser una de las favoritas del público por su dramática narrativa con respecto al uso de drogas.

El pasado 09 de enero se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Euphoria y fue todo un éxito.

Sin embargo, los fans quedaron con una gran duda: ¿Cuándo se estrenan todos los capítulos de la segunda temporada?

A continuación, te compartimos las fechas de estreno de todos los capítulos de la segunda temporada de Euphoria.

Euphoria (@euphoriaHBO - Twitter)

Euphoria: El gran estreno de la segunda temporada

La serie Euphoria es, sin duda, una de las producciones más exitosas de HBO .

Desde su lanzamiento en 2019, la primera temporada de Euphoria atrapó a millones de personas en todo el mundo.

Dos años después llegó, por fin, la segunda temporada de Euphoria. Cabe destacar que el estreno se atrasó por la pandemia por Covid-19.

El pasado 09 de enero, en punto de las 8:00 PM, se liberó el episodio uno de la segunda temporada.

Euphoria (Fotografía tomada de video - Twitter)

En pocos minutos, la plataforma de HBO Max colapsó por la cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo.

En redes sociales se volvió tendencia el hashtag #Euphoria y la conversación no paró entre los cibernautas.

Sin embargo, muchos fans de la serie se sorprendieron al notar que solo estaba disponible el primer capítulo de la segunda temporada.

No tardaron en descubrir que HBO Max liberaría semanalmente los capítulos de la segunda temporada de Euphoria.

Ahora, los fans de la serie están ansiosos por la llegada de los siguientes 7 capítulos pendientes.

Euphoria: ¿Cuándo se estrenan todos los capítulos de la segunda temporada?

El estreno de la segunda temporada de Euphoria fue un éxito. De acuerdo con el medio Deadline, HBO Max logró captar 2.4 millones usuarios en su plataforma .

En el estreno de la temporada dos de Euphoria solamente se liberó el primer capítulo: ‘Trying to Get to Heaven Before They Close the Door’.

Los usuarios de HBO Max acudieron a redes sociales para preguntar por el resto de los capítulos y descubrieron que se liberaría uno cada semana.

Zendaya publica fecha de la segunda temporada de Euphoria (@zendaya / Instagram)

Aunque no hay fechas oficiales del estreno por capítulo de la segunda temporada de Euphoria, el calendario podría quedar de la siguiente manera: