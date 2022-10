Pienso en ti, la nueva telenovela protagonizada por Dulce Maria y David Zepeda, inició sus grabaciones, presentando ante los medios a todo su elenco. ¿Quieres conocerlos?

El miércoles 26 de octubre, la telenovela Pienso en ti, a cargo del productor Carlos Bardasano y con la actuación de Alexis Ayala, Dulce María y David Zepeda, dio su claquetazo en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Pienso en ti marca el regreso a las telenovelas de Dulce María, tras seis años de ausencia. ¿Qué la convenció de involucrarse en un nuevo drama y sumarse a un poderoso elenco?

En conferencia de prensa, Dulce María se mostró muy emocionada por el personaje que interpretará Pienso en ti, pues reveló que comparte con ella el amor por la música, lo que la llevará a descubrir el lado poco agradable de la industria:

“Estoy muy emocionada porque aparte, porque involucra la música, no les puedo contar mucho pero mi personaje tiene el sueño de ser cantante... Ella no sabe nada de las piedras que pueda haber en el camino, solo quiere cumplir un sueño y es volver a esa inocencia de tener un sueño, no saber nada de lo malo que puede existir”

Dulce María