¿Fan de El Maleficio? Te decimos dónde ver el capítulo final completo de la telenovela, por si te lo perdiste.

Tras varios años de ausencia en la pantalla chica, Fernando Colunga, de 58 años de edad, volvió en 2023 a Las Estrellas para protagonizar el remake de El Maleficio.

Tras 80 capítulos, la telenovela llegó a su final el domingo 3 de marzo de 2024. ¿No lo pudiste ver? Aquí te decimos dónde disfrutar del último episodio de El Maleficio.

Tras haber alcanzado el primer lugar de audiencia en el canal de las Estrellas, El Maleficio llegó a su fin en el episodio número 81, que tuvo una duración de casi hora y media.

¿Enrique de Martino (Fernando Colunga) logró vencer al demonio Bael y ser feliz al lado de su amada Beatriz (Marlene Favela, de 46 años) y su familia?

Si quieres saber la respuesta, puedes revivir el episodio especial de El Maleficio, dividido en dos capítulos, en el sitio web de Las Estrellas.

En el apartado de Novelas del sitio, podrás encontrar el final completo de El Maleficio, que se volvió tendencia en redes sociales el día de su emisión. ¿Por qué?

A unos les pudo gustar y a otros no, pero sin duda, el final de El Maleficio no dejó a nadie indiferente.

Y es que, al final, el sacrificio de uno de los protagonistas dejó una escena que será recordada por años en la televisión mexicana... aunque muchos piensan que para mal.

Los efectos con los que se realizó la escena cumbre de El Maleficio, según internautas, dejó ver que queda mucho trabajo por delante en el rubro.

De ahí que para muchos, la escena que se esperaba que fuera altamente dramática y terrorífica, provocara comentarios burlones y una ola de memes.

Esto, no sólo por las malas actuaciones de casi todos los actores, sino también por lo mal que se vieron los efectos especiales de El Maleficio.

Tan malo fue el final que incluso la periodista Maxine Woodside, del programa radiofónico Todo Para la Mujer, consideró que la telenovela resultó una parodia de El Maleficio original.

“Fue una jalada (...) yo por disciplina me la eché pero no, no no, no auxilio, ‘El Güerito’ la súper regó (...) se les ocurrió hacer este churro y les fue fatal”.

Maxine Woodside