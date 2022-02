¿De qué trata ‘Inventando a Anna’? La historia de la estafadora Anna Delvey que se acaba de estrenar en Netflix, y de la cual todo mundo está hablando.

‘Inventando a Anna’ es una miniserie de 8 capítulos de poco más de una hora de duración, que nos narra los fraudes de Anna Delvey (cuyo nombre verdadero es Anna Sorokin).

‘Inventando a Anna’ fue creada por Netflix y Shonda Rimes, conocida por darle vida a la popular serie ‘Grey’s Anatomy’.

‘Inventando a Anna’ nos muestra como Anna Delvey (Sorokin) se hizo pasar por una supuesta heredera alemana, con lo que consiguió todo tipo de favores y lujos, principalmente en la ciudad de Nueva York.

Inventando a Anna (Netflix)

Todo desde el punto de vista de la reportera Vivian Kent, quien se entrevista con amigos y conocidos de Anna Delvey (Sorokin) para desenmascarar sus fraudes, siendo esta trama central de ‘Inventando a Anna’.

Básicamente ‘Inventando a Anna’ basa su narrativa en la investigación de Vivian Kent, para la elaboración del artículo ‘How Anna Delvey Tricked New York’s Party People’, que fue publicado en la vida real.

De hecho Netflix declaró que ‘Inventando a Anna’ adapta en formato de ficción el mencionado artículo, haciendo algunos cambios como nombres, lugares o eventos.

Así ‘Inventando a Anna’ transcurre en dos tiempos: el presente, con la investigación de Vivian Kent, y el pasado, a manera de flashbacks donde conocemos la vida de Anna Delvey (Anna Sorokin).

¿‘Inventando a Anna’ es una historia real?

Como mencionamos, ‘Inventando a Anna’ se basó en el artículo ‘How Anna Delvey Tricked New York’s Party People’, publicado en 2018 por la revista New York, donde se exponía el fraude de Anna Delvey (Sorokin).

Se puede decir que ‘Inventando a Anna’ es una serie “basada en hechos reales”; sin embargo, no es una investigación exhaustiva acerca del caso ni un documental del mismo.

Netflix ha declarado que ‘Inventando a Anna’ tiene muchos cambios con respecto a la historia real narrada en el artículo de New York, incluso se inventaron varias cosas.

Esto con el fin de que ‘Inventando a Anna’ se adecuara al lenguaje narrativo de la televisión seriada.

Uno de los cambios más evidentes de ‘Inventando a Anna’ es que la reportera que expuso a Anna Delvey (Sorokin) se llama Jessica Pressler en la vida real, no Vivian Kent.

Otro cambio de ‘Inventando a Anna’ con el artículo es la importancia del novio, Chase, quien el texto sólo dedica una mención; pero la serie lo muestra en una buena parte de la trama.

Se puede decir que lo esencial de la historia de Anna Delvey (Sorokin) está en ‘Inventando a Anna’; mientras que los detalles fueron rellenados por Netflix.