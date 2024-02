¿Christian Martinoli habló mal de Inés Sainz? Esto es lo que sabemos al respecto.

El narrador deportivo Christian Martinoli - de 48 años de edad- se encuentra envuelto en una polémica en redes sociales.

Esto porque se filtró un video del programa Titanes de la compañía Telcel que grabó Martinoli para el Mundial de Qatar 2022 en compañía de:

Dicha publicación, ha desatado todo tipo de reacciones al respecto, ya que se acusa a los periodistas deportivos de atacar a su compañera de trabajo de Azteca Deportes.

Christian Martinoli está en el ojo del huracán luego de ser parte de los comentarios despectivos que hicieron David Faitelson, José Ramón Fernández y Luis García.

En el video que circula en redes sociales, se escucha que David Faitelson menciona que vio a Inés Sainz y hablar de su apariencia.

Posteriormente, Luis García comenta a José Ramón Fernández de forma peyorativa que Inés Sainz es “una buena persona, pero fuera de eso muy presumida...”.

Asimismo, José Ramón Fernández se expresó de manera misógina de Inés Sainz al burlarse de cómo la reportera presume la ropa que lleva puesta.

Por su parte Christian Martinoli, aunque en un primer momento pide mesura a sus compañeros sobre los comentarios hacia Inés Sainz, termina por hablar de su compañera.

“Cada vez que puede dice que acá el señor la intentó bloquear”, dice Martinoli, quien también mencionó a Rebeka Zebrekos por “armar un pedo” en Azteca.

Rebeka Zebrekos, la periodista nombrada por Christian Martinoli en el video donde se habla mal de Inés Sainz, ya respondió al narrador deportivo.

Vía X (antes Twitter), Zebrekos mandó un mensaje a Martinoli y cuestionó la falta de ética del popular comentarista de Azteca Deportes.

Mira Christian @martinolimx dices que “armé un ped0″ por defenderme de las agresiones de tus jefes Pollo y el Pibe por no dejarme denigrar, si no me extraña que a ti te parezca perfecto y solo evidencias tu falta de ética al criticar a tu actual compañera

De igual manera, Rebeca Zebrekos tundió a David Faitelson y cuestionó su dignidad, así como su carrera profesional tachándolo de “servil patiño”.

@DavidFaitelson_sabemos q lograste tu carrera siendo un servil patiño por eso te parece peligroso que alguien como yo defienda su dignidad y no me haya dejado denigrar, a mi me quitaron el trabajo pero no la ropa menos mi dignidad algo que tu desconoces

Rebeka Zebrekos