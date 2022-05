La modelo e influencer mexicana Brenda Zambrano se convirtió en la segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2′ este lunes 23 de mayo.

Tras la eliminación de Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, los nuevos nominados para salir de ‘La Casa de los Famosos’ eran Natalia Alcocer, Brenda Zambrano, Nacho Casano y Luis ‘Potro’ Caballero.

Sin embargo, este último pudo salvarse desde el principio, gracias a que el ‘líder la semana’, Eduardo Rodríguez, lo salvó, asegurando su estancia en ‘La Casa de los Famosos’ una semana más.

Con más de más de 20 millones de votos totales y el 53 por ciento a favor de su salida, esta semana Brenda Zambrano se convirtió en la segunda expulsada de ‘La Casa de los Famosos’.

Al escuchar su nombre, la influencer se mostró al borde del llanto, agradeciendo la oportunidad de haber conocido a gente nueva con la que ahora tiene fuertes lazos de amistad:

“Son cosas que tienen que pasar. Fue una experiencia super bonita, conocí a gente maravillosa y me llevo una sorpresa tan grande de algunos. Con eso me quedo la verdad... Lo que más me pone triste es dejar a Laura, a mi me habían hablado mal de ella, que era mala persona y vi que era un ser maravilloso. Y a Daniella que la amo, también a Julia”

Brenda Zambrano, segunda eliminada de 'La Casa de los Famosos 2'