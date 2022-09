Batman Azteca Choque de Imperios. Este es todo el elenco

La plataforma de streaming HBO Max ha revelado quiénes serán el elenco de voces para la película Batman Azteca Choque de Imperios.

Luego de que en junio pasado Warner Bros. Animation, Chatrone y Anima Studios anunciaron la producción de Batman Azteca Choque de Imperios, hoy se ha dado un nuevo avance.

Mismo que releva quienes formarán parte del elenco de esta historia basada en la cultura mesoamericana y el superhéroe murciélago de DC.

Serán dos actores mexicanos y un español quienes presten su voz para formar parte del elenco principal de Batman Azteca Choque de Imperios.

Por lo que a través de un comunicado HBO Max reveló que para de Batman Azteca Choque de Imperios particaran:

A esto los actores mexicanos expresaron su felicidad y agradecimiento por formar parte del elenco Batman Azteca Choque de Imperios.

A lo que Horacio García Rojas quien será Batman Azteca se dijo agradecido de ser él quien represente a miles de personas que se sentirán identificados con este superhéroe prehispánico.

“Saber que niñas y niños de piel morena como lo fui yo, se puedan ver así mismo en un héroe que comparte sus mismos rasgos, que lleva en su piel la historia de un pasado aún vivo, un héroe que lucha por los suyos, me llena de emoción. De chavito me hubiera encantado sentirme representado; eso no sucedió, pero hoy las cosas están cambiando y mi corazón geek lo agradece. El niño que aún vive en mí sonríe al pensar en que: ‘Yo soy Batman’”.

Horacio García Rojas