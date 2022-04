La plataforma de streaming Netflix estrenará una producción y añadirá episodios nuevos de un serie insignia de anime para el mes de mayo, y no podríamos estar más felices por la noticia.

Para la segunda quincena de mayo, los suscriptores tendrán dos opciones más para disfrutar de grandes historias que prometen ser todo un deleite para el espectador.

Los títulos de anime que Netflix estrenará en su catálogo para el mes de mayo son:

Vampire in the Garden (16 de mayo)

One Piece: Nuevos Episodios (22 de mayo)

Con la inclusión de esos animes, Netflix sigue consolidando su apuesta por un género audiovisual que tienen muchos adeptos.

Netflix (afra32 / Pixabay)

Vampire in the Garden (16 de mayo)

Serie de anime que nos habla de Momo y Fine, una humana y una reina vampiro, quienes entrelazadas por el poder de la música buscan Paradise.

Un lugar dónde tiempo atrás coexistieron en paz humanos y vampiros.

‘Vampire in the Garden’ es el nuevo proyecto de Ryotaro Makihara, director de cine conocido por: Shisha no teikoku (El imperio de los cadáveres) y Haru (Hal).

En la dirección también participa el talentoso Hiroyuki Tanaka que destaca en la escena anime por su labor en algunos episodios de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Los caracteres de esta producción de anime que distribuirá Netflix son de Tetsuya Nishio, quien ha participado en ‘Naruto’ y ‘The Sky Crawlers’.

Con un estilo visual dinámico y una narrativa envolvente, ‘Vampire in the Garden es una serie imprescindible para todos los amantes del género.

One Piece: Nuevos Episodios (22 de mayo)

El mes de mayo también nos traerá a Netflix, nuevos episodios de ‘One Piece’, uno de los animes más exitosos que se han realizado.

En los capítulos que subirá Netflix veremos lo que sucede después de que concluye la batalla por el control de Alabasta.

Luffy y los piratas de Sombrero de Paja desembarcan para vivir más aventuras peligrosas y sin lugar a dudas, emocionantes.

One Piece (Toei Animation)

Actualmente, Netflix le ofrece a sus usuarios 4 temporadas y 3 películas de ‘One Piece’.

Esperemos que con el paso de los meses sigan subiendo más contenido del inigualable anime.