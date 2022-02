Acusan a ‘Estamos Muertos’ de Netflix de copiar a ‘Highschool of the Dead’; fans japoneses señalaron que la producción de Corea del Sur tiene muchas similitudes con la obra de 2006.

Esto sucedió en el foro Otakomu japonés, donde los seguidores del anime y manga mencionaron que ‘Estamos Muertos’ se les hizo una copia de ‘Highschool of the Dead’ y otros animes/mangas de zombies.

Mencionando que el manga de ‘Highschool of the Dead’ salió varios años antes que el webtoon de Joo Dong-geun, ‘Now at Our School’, en el que supuéstamente se inspiraron para hacer ‘Estamos Muertos’.

‘Estamos muertos’ (Netflix )

Obviamente el principal punto de crítica es que tanto ‘Estamos Muertos’, como ‘Highschool of the Dead’, manejan la temática del apocalipsis zombie en una escuela.

Además en ‘Estamos Muertos’ y ‘Highschool of the Dead’ se muestra a los alumnos peleando con los muertos vivientes con diversas armas improvisadas, así como equipo de la misma escuela.

De momento ni los creadores de ‘Estamos Muertos’ ni los responsables de ‘Highschool of the Dead’ han hecho una declaración al respecto.

¿'Estamos Muertos’ en realidad es una copia de ‘Highschool of the Dead’?

Es difícil decir si ‘Estamos Muertos’ le copió a ‘Highschool of the Dead’, tomando en cuenta que ambas obras tuvieron su origen en el boom de los zombies de la primera década del Siglo XXI.

También hay que mencionar que aunque es cierto que su premisa es la misma, el apocalipsis zombie en una escuela, ‘Estamos Muertos’ y ‘Highschool of the Dead’ la manejan de manera distinta.

‘Estamos Muertos’, hasta cierto punto, es un drama adolescente con zombies, donde se exploran las relaciones entre los personajes, al estar estos confinados en su escuela.

Highschool of the Dead (Madhouse)

Por su parte ‘Highschool of the Dead’ sólo en su primer arco se ubica en la escuela, lo demás habla acerca del viaje de supervivencia que hacen los sobrevivientes y cómo esto los va cambiando.

Además, ‘Highschool of the Dead’ apela más a la acción y el fan-service de sus protagonistas femeninas; mientras que ‘Estamos Muertos’ limita mucho lo anterior.

Polémicas como la de ‘Estamos Muertos’ y ‘Highschool of the Dead’ no son nuevas, lo mismo pasó con ‘El Juego del Calamar’ que fue acusada de plagiar ‘Alice en Borderland’ y ‘Battle Royale’.

Con información de Otakomu y Somos Kudasai.