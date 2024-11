Es un hecho. Katy Perry llevará su gira The Lifetimes Tour a Latinoamérica y hasta el momento México brilla por su ausencia, por lo que no todo es felicidad.

Fans mexicanos de Katy Perry -de 40 años de edad- están decepcionados porque creen que la cantante Katy Perry se olvidó de ellos pero, ¿fue así?

La cantante estadounidense tiene claro lo que quiere logra con su gira musical, misma que se llevará a cabo en 2025 y con la cual planea visitar a fans de varias partes del mundo.

Katy Perry (Agencia México )

Katy Perry confirma conciertos por Latinoamérica y fans mexicanos están decepcionados

La cantante y productora discográfica, Katy Perry, reveló los primeros dos lugares por donde pasará The Lifetimes Tour por Latinoamérica.

Katy Perry ofrecerá conciertos en Chile y Argentina. Las fechas quedaron así:

Santiago, Chile: 6 de septiembre en el Estadio Bicentenario La Florida.

Buenos Aires, Argentina: 9 de septiembre en Movistar Arena

Como era de esperarse, el dato dio tristeza a fans mexicanos y de otros países, quienes piden que la gira llegue a más países latinos.

Incluso, están orando ya que no pierden la fe de que en los próximos días la también actriz anuncie nuevas fechas y lugares que los acerquen un poco a ella.

Mientras unos sufren, Katy Perry y su equipo de trabajo están eligiendo los recintos con mayor capacidad para que ningún fan se pierda el prometedor espectáculo.

Katy Perry revela primeras fechas y lugares de su gira por Latinoamérica (@katyperry / Red social X)

¿Gira de Katy Perry llegará a México?

Aunque Katy Perry aún no ha confirmado que su gira The Lifetimes Tour llegará a México, en redes sociales se dice que sí, incluso se indican los lugares, pero no las fechas.

Los conciertos de Katy Perry en México se realizarían en Monterrey y en la Ciudad de México en abril de 2025.

Es importante mencionar que no hay nada seguro, ya que se dijo que el 11 de noviembre se anunciarían los shows para México, pero hasta el momento no ha pasado.

Sin embargo, el día no termina y el mes tampoco, por lo que aún hay esperanzas alrededor de Katy Perry.