Hit Me Hard and Soft: The Tour, la gira mundial de Billie Eilish ha sido anunciada, pero ¿Y México? Los fans mexicanos le exigen que nos incluya en sus conciertos.

Luego de varios días con la emoción de un gran anuncio próximo a revelarse, al fin Billie Eilish lanzó su gira mundial de conciertos Hit Me Hard and Soft: The Tour.

Misma que llevará a Billie Eilish junto a su hermano Finneas O’Connell -de 22 y 26 años de edad respectivamente- ha tener 35 fechas en concierto.

Esta es la gira mundial Hit Me Hard and Soft: The Tour de Billie Eilish sin fechas en México

Serán 35 fechas en concierto para Hit Me Hard and Soft: The Tour de Billie Eilish, pero que no incluyen ninguna en México, para tristeza de los fans.

La gira mundial Hit Me Hard and Soft: The Tour de Billie Eilish arrancará en Québec, Canadá, el próximo 29 de septiembre de 2024 y terminará el 27 de julio de 2025 en Dublín, Irlanda.

A ello las 35 fechas en concierto para Hit Me Hard and Soft: The Tour de Billie Eilish, pero que no incluyen a México son las siguientes:

HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR

HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR

Tickets on sale May 3rd. Pre-sales in select markets April 30th-May 1st, including early access for @americanexpress Card Members.

Fans mexicanos le exigen a Billie Eilish incluirnos en su gira mundial Hit Me Hard and Soft: The Tour.

Luego de la desilusión de no tener ninguna fecha en concierto de Billie Eilish en su gira mundial Hit Me Hard and Soft: The Tour, los fans ya le están exigiendo a la cantante incluirnos.

“Pero y México, Billie Eilish que pasó ahí”, “por favor Billie Eilish ya suelta las fechas para México”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Sin embargo, pese a las súplicas de los fans mexicanos al parecer la gira de Billie Eilish tardará en llegar a México.

Pues pese a que se espera que Billie Eilish anuncie su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour para Latam que incluirá a México, esta podría ser hasta mediados de 2025.

Por lo que aquí te estaremos actualizando de cualquier fecha en concierto de Billie Eilish con su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour en México.