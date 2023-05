La muerte de Valentín Elizalde es un tema que sigue causando interés.

Sobre todo porque sus fans han descubierto que dos de sus canciones describen a la perfección su muerte aún cuando esta no ocurría.

En TikTok está circulando un video que explica que Valentín Elizalde, quien murió a los 27 años en 2006, sabía cuándo y como moriría debido a que tiempo atrás se fue a leer las cartas.

Aceptando su destino, Valentín Elizalde decidió contarle a la gente lo que pasaría por medio de tres de sus canciones:

El vencedor

El director de la banda

El corrido del aguacate

Valentín Elizalde (@valentinelizalde_oficial/Instagram)

Valentín Elizalde anunció su muerte en su canción “Vencedor”

En el video de la canción “Vencedor” lanzado en 2005, Valentín Elizalde ya muerto aparece como fantasma, sufre porque no pudo decirle adiós a sus seres queridos.

Por si fuera poco, la cámara toma la lápida donde yace su nombre con la fecha de su muerte, fechada en 2006.

Lápida Valentín Elizalde (Video Vencedor de Valentín Elizalde)

Su primo Tano Elizalde, de 46 años de edad, también aparece en el material audiovisual donde curiosamente atraviesa el espíritu del llamado ‘Gallo de oro’.

Pues es el único sobreviviente.

Valentín Elizalde predijo su muerte en la canción “El director de la banda”

Aunque es muy poco conocida, Valentín Elizalde supuestamente exhibió la traición de su primo en la canción “El director de la banda”.

“No abusen de mi confianza, ustedes deben cuidarme. Si yo no me porto mal… ¿Por qué quieren traicionarme?”, reza el corrido junto a una advertencia.

“Aquí no quiero traidores, no perdamos la cabeza, esto no es una amenaza, más bien es solo una advertencia”, agrega.

Y Valentín Elizalde da a entender que sus enemigos planean quitarle la vida con ayuda de armas, tal y como murió; baleado.

Acabando con toda duda, en el minuto 1:42, manda un saludo a su compa de Tijuana, donde originalmente se presentaría el día que lo mataron.

Pero cambió de lugar a petición de su primo Tano.

“El corrido del aguacate” de Valentín Elizalde

Esta es la tercera y última canción que describe la muerte de Valentín Elizalde y por tanto la más tétrica pues narra tal cual el asesinato.

“Lo mataron sin testigos aquellos que con cariño creyó sus grandes amigos. En Reynosa Tamaulipas, una mañanita fría se volvió en un disparate decían que la policía muerto encontró al aguacate” Letra de El corrido del aguacate, de Valentín Elizalde

“Uno de los criminales lloraba desesperado en su tumba con tristeza como queriendo borrar con el llanto su vileza”, continúa el corrido.

Debido a que Tano Elizalde fue acusado de estar involucrado, este aclaró que también recibió 7 balazos pero corrió con mejor suerte que Valentín Elizalde.