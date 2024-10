Alejandro Sanz -de 55 años de edad- está de regreso en la escena musical con Palmeras en el Jardín, el primer sencillo que se desprende de su próximo material discográfico.

En el marco de su próximo lanzamiento, Alejandro Sanz platicó con Pati Chapoy sobre dos de los shocks más fuertes de su vida: La muerte de sus padres.

Así, recordó que tanto a Jesus Sánchez Madero, como a María Pizarro, sus dos progenitores, les escribió un par de canciones que, vistas a la distancia, no lo dejaron muy satisfecho.

Pati Chapoy felicitó a Alejandro Sanz por la potente canción que es Palmeras en el Jardín y que está dedicada a su ex pareja, la pintora cubana Rachel Valdés, de 34 años de edad.

Luego, Alejandro Sanz abrió su corazón al hablar sobre otras dos canciones que escribió a dos de los seres que hoy extraña más en su vida: Sus papás.

Alejandro Sanz recordó que la muerte de su padre, en 2002, le provocó una conmoción tan grande que tardó tres días en asimilar su partida y poder desahogarse .

Alejandro Sanz dijo que “fue más shock” la muerte de su mamá, en 2012.

Ya que a diferencia de la muerte de su padre, que llevaba meses enfermo, la de María Pizarro ocurrió sin previo aviso.

A la par, señaló Alejandro Sanz, tuvo que asimilar que se había quedado sin las personas que más lo apoyaron y alentaron a incursionar en el mundo de la música.

“Y además, como fue la segunda, ya cuando te quedas huérfano del todo, la sensación es otra. Y yo todavía cuando me dan un premio o alguna cosa así, a mi madre la llamaba la primera porque sabía que ella se iba a emocionar. Y ahora cuando me pasa algo así, ¿a quién llamo?... Sí, puedo llamar a mi familia, a mi gente, pero no es lo mismo. Cómo se alegra a una madre, no se alegra a nadie”.

Por último, Alejandro Sanz recordó que a su mamá le escribió la canción Tú no tienes la culpa, que ahora mismo no le satisface.

Pues al escucharla siente que le quedó a deber en este sentido.

“Le escribí una que se llamaba ‘Tú no tienes la culpa’. A mi papá le escribí otra que se llamaba ‘Ese que me dio vida’. La de mi mamá no me gustó tanto el resultado porque no fui capaz de... Era tanto el dolor que no fui capaz de escribirle con acierto”.

Alejandro Sanz