¿TQ Y YA, canción de Danna Paola está dedicada a Ester Expósito? Esto dice la letra

Luego de que en redes sociales se difundieran fotografías que probarían que Ester Expósito tiene novia, seguidores de la actriz vuelven a relacionarla con Danna Paola.

Aún cuando Danna Paola y Ester Expósito están distanciadas e incluso se dice que terminaron su amistad, las están vinculando sentimentalmente.

Seguidores recuerdan que en algún momento, Danna Paola confesó haberse sentido atraída por una mujer, la cual dicen es la actriz española.

La verdad estaría oculta en la canción TQ Y YA, lanzada en 2021 y que forma parte del álbum K.O de la cantante y actriz mexicana.

En 2023, Danna Paola, quien trabajó con Ester Expósito en la serie Élite, confesó haberse sentido atraída por una mujer e incluso advirtió que escribió una canción pensando en ella.

Sin embargo, Danna Paola -de 28 años de edad- no reveló la identidad de la mujer y tampoco mencionó a Ester Expósito -de 24 años de edad-.

Pero seguidores de ambos las relacionaron sentimentalmente debido a que se mostraban muy cariñosas durante las grabaciones de la serie de Netflix.

Incluso hubo una pedida de matrimonio, pero al finalizar la participación de Danna Paola en Élite se separaron y hoy se dice que ya no se dirigen la palabra ni siquiera en redes sociales.

Una vez que surgió el rumor que asegura Ester Expósito tiene un romance con la estilista Nini Vélez, sus fans la vinculan con Danna Paola pues aseguran que la cantante le dedicó la canción TQ Y YA.

TQ Y YA es una canción que defiende el amor en todas sus formas y que Danna Paola lanzó en apoyo a la comunidad gay.

La letra retrata una relación entre dos personas del mismo sexo que lucharán por su amor pese a ser juzgadas y señaladas por el simple hecho de enamorarse.

¿Quién dice que va primero? El beso, la cama, el café. El deseo con los desvelos No importa quién seas. Aquí solo importa que yo te quiero. Que yo te quiero y ya.

Ey, que no me vengan a decir que tú no eres para mí. Que yo soy mucha cosa Pa’ que to’ esto acabe ahí (eh, ey)

Este amor no es locura y no hay doctor ni cura. Que tenga el antídoto porque pa’ esto no hay cura (no).

No hay, no hay, nah-nay. No hay, no hay, no hay (no hay cura)

Quien quiera frenar mi mente, atarme, encerrarme o hacerme olvidarte pues que lo intente.

Contigo pa’l mundo, alzando bandera hasta la muerte Tú me quieres y ya. Dame la mano por la banqueta y el que nos vea no ponga etiquetas. Que en la calle se nos respeta

Amor es amor y que nadie se meta, aah Amor es amor y que nadie se meta, aah

Que no me vengan a decir que tú no eres para mí. Que tú eres mucha cosa pa’ que to’ esto acabe ahí.

Este amor es locura y no hay droga ni cura. Que tenga el antídoto Porque pa’ esto no hay cura (no). No hay, no hay, nah-nay No hay, no hay, no hay (no hay cura) No hay, no hay (no, no, no)

Voy, contigo yo voy sin religión. Sea izquierda o derecha Sin reglas como un koi. Sé muy bien quién soy y si me dan, doy. Me da igual lo que pienses. Amor es amor

Voy, contigo yo voy sin religión.