The Mars Volta vuelve a México con un concierto en el Pepsi Center, aquí te traemos toda la información que necesitas y precios de boletos.

La banda estadounidense de rock progresivo The Mars Volta volverá a México como parte de su tour 2023 con un concierto.

Por lo que tras su exitoso paso por el Festival Hipnosis 2022, The Mars Volta ofrecerá un concierto en solitario en la Ciudad de México.

Así que no pierdas detalles y no dejes pasar la oportunidad de ver en concierto a The Mars Volta en México.

The Mars Volta en México: Precio para boletos de su concierto en Pepsi Center

The Mars Volta en México: ¿Cuándo será su concierto en el Pepsi Center?

The Mars Volta en México tendrá sólo un único concierto en la capital del país y como recinto en el Pepsi Center será el lugar para verlos.

Por lo que la banda de rock The Mars Volta se estará presentando el próximo 24 de mayo de 2023.

The Mars Volta en México: Precio para boletos de su concierto en Pepsi Center

Asimismo, The Mars Volta tendrá como invitada especial en su concierto en el Pepsi Center de la CDMX a la cantante Teri Gender Bender -de 33 años de edad-.

Te recordamos que el Pepsi Center se encuentra en el WTC con ubicación en Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Precios para de The Mars Volta en México en el Pepsi Center

Los precios para los boletos de The Mars Volta en México en el Pepsi Center aún no están disponibles.

Sin embargo, según filtraciones los precios para The Mars Volta en México en el Pepsi Center serán de la siguiente manera ya con cargos por servicio:

Lounge VIP: 2 mil 160 pesos

General: mil 152 pesos

Box Superior: mil 536 pesos

Sección C: 720 pesos

DISCAP: 720 pesos

Preventa de boletos para The Mars Volta en México en el Pepsi Center

Ten lista la tarjeta porque la preventa de boletos para The Mars Volta en México en el Pepsi Center será a través de su servicio en línea.

Además de que la preventa para los boletos de The Mars Volta sera para tarjetahabientes Citibanamex el próximo jueves 23 de febrero a partir de las 10:00 am

Mientras que la venta general la podrás realizar en línea y en taquillas del recinto desde la 10:00 am del viernes 24 de febrero.