Taylor Swift rompe récords en la lista Billboard al colocar la canción más larga de todos los tiempos y su décimo álbum en el puesto número uno.

El lanzamiento de ‘Red (Taylor’s Version) ’ de Taylor Swift, una reedición de su álbum ‘Red’ lanzado originalmente en 2012, ha logrado romper varios récords en la lista de los Billboard.

Uno de ellos es haber colocado en el puesto número uno la canción más larga de todos los tiempos con ‘ All Too Well (Taylor’s Version) ’, la cual tiene una duración de 10 minutos y 13 segundos.

Además, Taylor Swift ha logrado destronar a Adele al colocar su décimo álbum en el número uno en la lista de los Billboard 200.

Cabe recordar que cuando salió ‘Red’ de Taylor Swift originalmente en 2012, encabezó la lista de los Billboard por 7 semanas.

Taylor Swift rompe récords en los Billboard (@billboardcharts / Twitter)

Taylor Swift agradece a sus fans en redes sociales

Tras darse a conocer que Taylor Swift había roto récords en la lista de los Billboard al colocar la canción más larga de la historia en el puesto número 1 y encabezar la lista de los Billboard 200 con su décimo álbum, la cantante agradeció a sus fans.

En redes sociales, Taylor Swift no dudó en agradecer a los fans el haberla ayudado a romper récords en los Billboards, incluso grabó su reacción al no poderlo creer.

Especialmente por ‘All Too Well (Taylor’s Version)’, la cual dura 10 minutos con 13 segundos pues Taylor Swift aseguró no poder creer que sus fans hubieran escogido ese tema para posicionarlo en el puesto número uno.

Taylor Swift rompe récords en los Billboard (@taylorswift13 / Twitter)

Taylor Swift es la segunda mujer con 10 números en el puesto 1 de los Billboard en 65 años

La salida de la reedición de ‘Red (Taylor’s Version)’ ha llenado a Taylor Swift de varios récords en los Billboard, incluyendo ser la segunda mujer con 10 número en el puesto 1 en 65 años.

El récord de Taylor Swift en los Billboard solo es superado por Barbra Streisand con 11 números en el puesto 1.

‘All Too Well (Taylor’s Version)’ de 10 minutos y 13 segundos de Taylor Swift, la cual llegó al puesto número uno siendo la canción más larga en la historia, destronó a ‘American Pie (Part I and II) de Don McLean con 8 minutos y 37 segundos.

Estas canciones mantuvieron el puesto que hoy les arrebata Taylor Swift en los Billboard por casi medio siglo, a partir de enero de 1972.