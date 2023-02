A casi 10 años de estrenar su primer disco, el DJ estadounidense Skrillex sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de un álbum sorpresa titulado ‘Don’t Get Too Close’.

Sonny John Moore, mejor conocido como Skrillex, se ha mantenido muy activo en la industria musical, ofreciendo shows, sacando nuevo sencillos y haciendo duetos.

Sin embargo, los fans de Skrillex ansiaban un nuevo disco, mismo que por fin ha visto la luz e incluye sorprendentes colaboraciones. ¿Con quién?

Skrillex (@skrillex / )

Skrillex estrena segundo álbum tras lanzamiento del LP “Quest for Fire”

El sábado 18 de febrero, Skrillex estrenó su segundo álbum ‘Don’t Get Too Close’, que incluye 12 temas en los que se combinan el dubstep, dance-pop, house y el step garage.

El estreno se dió menos de 24 horas después de que Skrillex lanzara su nuevo LP “Quest for Fire”, que ya tenía a sus fans con la emoción a tope.

Las reacciones al nuevo álbum de Skrillex han sido diversas, aunque han predominado las que aplauden el regreso del DJ, princpalmente por las moravillosas colaboraciones que incluyen los nombres de artistas como:

Porter Robinson

Fred again

Four Tet

Justin Bieber

Yung Lean

Bladee

Chief Keef

PinkPantheress

Trippie Redd Bibi Bourelly

Kid Cudi

Skrillex: Conoce la lista completa de canciones que incluye su segundo álbum

Skrillex estrenó su nuevo álbum ‘Don’t Get Too Close’ durante su rave masiva en el Madison Square Garden, la cuel se realizó el sábado por la noche con Fred Again y Four Tet.

De acuerdo con un comunicado, en el evento se entregaron CD piratas del álbum de Skrillex que no estarán disponibles en ningún otro lugar.

Esto marca la conclusión de una semana repleta de actividad para Skrillex que comenzó con evento el 14 de febrero, Día de San Valentín, en el Good Room de Nueva York y concluyó con un show masivo en Times Square, el 17 de febrero.

Ese viernes, Skrillex lanzó ‘Quest for Fire’, con 15 canciones que incluyen colaboraciones con Missy Elliott, Swae Lee, Pete Wentz y más.

Esto marcó el primer lanzamiento de Skrillex, tras el estreno de su primer álbum titulado ‘Recess’, al que ahora le sigue ‘Don’t Get Too Close’, con la siguiente lista de canciones: