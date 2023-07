Shakira, de 46 años de edad, se convirtió en la máxima ganadora de los Premios Juventud 2023 y sus hijos estuvieron ahí para verlo.

La noche del jueves 20 de julio se llevó a cabo la entrega de los Premios Juventud 2023, en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

En total fueron 44 categorías las que conformaron a los Premios Juventud 2023, de las cuales 8 quedaron en manos de Shakira. ¿Cuáles fueron?

Shakira subió al escenario de los Premios Juventud 2023 una sola vez, suficiente para recibir los siguientes reconocimientos:

Cada vez que Shakira subió al escenario, sus fans la llenaron de porras y aplausos, a los que ella correspondió con un emotivo mensaje de agradecimiento.

Así inició Shakira su discurso, para luego agradecer el apoyo de su sello discográfico, así como a sus productores y artistas colaboradores:

Sin embargo, Shakira dedicó la parte más emotiva de su discurso a sus fans, a quienes les agradeció por ayudarla a levantars e en el momento más difícil de su vida:

Fue así que Shakira agradeció la lealtad de sus fans y dijo que en retribución, espera seguirles dando más y mejor música, así como ser una mejor persona:

“... ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad, celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona”.

Shakira