Molotov se vio envuelto en controversia por Los Miserables, quienes acusaron de “prepotentes y matones” por una pelea en un escenario de Chile, pero resulta que no es real.

Luego del escándalo que se provocó con los chilenos y que llegó hasta a México, el bajista de Molotov, Paco Ayala de 50 años de edad, aclaró cómo comenzó el pleito en el festival ‘Renace’.

En un audio exclusivo a Sale el Sol dejó en claro quién fue el violento, descartando las acusaciones que Claudio García, de Los Miserables, hizo contra Molotov.

Los de Molotov no fueron los violentos, sino Los Miserables, aseguran

Los de Molotov eran señalados por Los Miserables de haberse subido al escenario del festival de rock ‘Renace’ en Chile, para desconectarlos solo porque estos encabezaban el cartel.

Sin embargo, Paco Ayala, el bajista de Molotov dejó en claro que el agresivo fue Claudio García, el vocalista de Los Miserables, de quien se desconoce la edad.

Paco Ayala, bajista de Molotov. (@pacoayala)

Primero explicó que Los Miserables eran los que habrían el festival ‘Renace’, sin embargo, ellos no respetaron el tiempo pautado para su presentación.

“La banda abridora tenía un horario para tocar, como todas, y es un horario que se tiene que respetar porque siguen otras banda y fue lo que justo no hizo esta banda de Los Miserables”. Paco Ayala, bajista de Molotov.

Con dos llamadas de atención que los organizadores de ‘Renace’ le hicieron a Los Miserables, llegó un momento en que le bajaron el volumen a su micrófono.

“No pararon de tocar, ya se habían pasado 10 minutos, se pasaron otros 10 minutos, les dijeron -es la última canción- tienen que bajarse sigue Molotov… Le bajaron el volumen al micrófono, entonces el cantante se enojó”. Paco Ayala, bajista de Molotov.

Claudio García, vocalista de Los Miserables. (@claudio_miserable / Instagram)

Claudio García de Los Miserables en su ira contra Molotov golpeó a una mujer

Paco Ayala, el bajista de Molotov, dejó en claro que el problema en ‘Renace’ comenzó porque miembros de Los Miserables no querían bajarse del escenario y su tiempo había acabado.

Y luego de dos llamadas de atención, Claudio García de Los Miserables, terminó explotando contra los organizadores de ‘Renace’ y hasta con la animadora.

El de Molotov explicó que primero se lanzó un contra su propio baterista y luego, contra el equipo de la banda mexicana, para terminar golpeando a la mujer animadora.

“El cantante se enojó, primero aventó un atril al propio baterista de su banda y luego se fue contra nuestra batería a agarrar el atril, uno cercano a la batería, para romperla… Y uno de nuestro staff lo bajó, lo jaló para que no hiciera eso… Había agredido también a la presentadora del evento, le pegó con el micrófono, le lastimó la mano y le rompió los dientes”. Paco Ayala, bajista de Molotov.

La animadora de Renace fue Alejandra Corvalán, quien compartió en su Instagram, las agresiones que sufrió por Claudio García de Los Miserables.

Alejandra Corvalán, locutora de Chile. (@alejandracorvalan / Instagram)

Con su muñeca vendada, Alejandra Corvalán dijo “¿no has aprendido que a las mujeres no se les toca?, diciendo que la calentura entre Los Miserables y Molotov no justifica nada.

“No has aprendido que a las mujeres no se les toca??? Entiendo la falta de respeto entre bandas y la calentura del momento, pero yo estaba haciendo mi trabajo”. Alejandra Corvalán, mujer agredida por Claudio García de Los Miserables.

Asimismo, calificó al vocalista de Los Miserables como “agresivo”, pues ante el descontento con Molotov, “no me querías soltar, me golpeaste e insultaste todo por seguir instrucciones”.

Alejandra Corvalán expone la violencia del vocalista de Los Miserables. (Especial)

Por otra parte, el bajista de Molotov aseguró que Claudio García tiene diversas denuncias en el ambiente musical por ser agresivo.